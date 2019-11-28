馬英九騎三輪車訪蓮池潭 聯手黃昭順要推環潭三鐵

2019-11-28 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



前總統馬英九今天到高雄市左營為國民黨立委參選人黃昭順助選，從下午1時起由黃昭順一路介紹，來個左營半日遊。馬英九今天還以三輪車代步，參觀左營蓮池潭周邊古蹟景點，也品嘗美食，更建議在蓮池潭及周邊推動三鐵運動。

馬英九今天先後走訪吳媽媽餃子館丶清水宮 丶景觀橋（兩側廊道鐵路地下化）丶蓮池潭滑水道和龍虎塔，並從龍虎塔走到見城館，部分路程還踩傳統三輪車載黃昭順。