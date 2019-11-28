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橋科聯外道開工變調 內政部：不知高市府在「張」什麼？

2019-11-28 15:59聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄橋頭科學園區聯外道路拓寬工程今天下午動土，卻讓中央與高雄市政府傷了和氣，高雄市副市長葉匡時及李四川均質疑，「不知道中央在急什麼」，下午主持開工典禮的中央官員則反問，「高雄怎麼一點都不急」，內政部政務次長花敬群更直白地說，不知道在「張」（台語耍脾氣）什麼?

橋科聯外道路（友情路）拓寬工程，中央含用地取得及地上物補償將補助2.24億元，由高雄市政府執行發包，原本是喜事一樁，卻爆出高市府質疑中央不尊重市府，搶著開工情事。原訂今午主持開工的行政院副院長陳其邁，也以另有行程臨時取消行程，讓全案蒙上陰影。不過今午開工典禮依然進行，改由政務委員張景森主持。

針對橋科聯外道路開工一事，高市副市長葉匡時昨晚在臉書鳴不平，李四川副市長上午答詢，也表示不知道中央在急什麼? 內政部政次花敬群對此表示，去年中央與前市政府講定是今年底動工，近月來則跟跟現任市府敲定今天開工，這些都有溝通的實質過程，對口單位是高市工務局。

花敬群遺憾地說，橋科聯外道路終究這是地方的建設，甚至是地方大建設的起頭，韓市長在請假過程，中央感受到訊息傳遞比較有政治性的考量，這都不是一個好現象，但他也相信，今天過後，中央與地方還是很好的夥伴關係，我們還是好好把事情做到位。

針對高市府質疑「中央在急什麼」，花敬群說，這裡愈早動工，愈早完工，廠商愈早進駐，地方的繁榮會愈早實現，一旦前頭開工延宕，後頭的進度大家也會疑慮。重要的是美中貿易戰背後產業用地的需求，須讓廠商有充分的信心，才能放心把龐大的資金放到橋科，所以他覺得不能用政治去延宕地方重大的發展，「這不是我們在急什麼，我們擔心的是高雄市政府，為什麼你一點都不急 」。

花很遺憾，高市府今天未派官員出席開工典禮，他說，應是市府高層在「張」（台語耍脾氣），不知在「張」什麼。「但我們希望高雄市，你們還是要急一點比較好」。

橋橋科聯外道開工原是地方喜事，卻爆出中央地方鬧不和。記者王昭月／ 攝影
橋橋科聯外道開工原是地方喜事，卻爆出中央地方鬧不和。記者王昭月／ 攝影
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內政部今午依仍進行橋科聯外道開工。記者王昭月／攝影
內政部今午依仍進行橋科聯外道開工。記者王昭月／攝影
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內政部政次花敬群今午表示，不知高市府高層在「張」（台語耍脾氣）什麼。記者王昭月／...
內政部政次花敬群今午表示，不知高市府高層在「張」（台語耍脾氣）什麼。記者王昭月／攝影
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高雄市花敬群葉匡時

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