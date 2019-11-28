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澎湖台電寒冬送暖 愛心慰助弱勢貧困家庭

2019-11-28 15:57中央社 澎湖縣28日電

台電澎湖區營業處愛心公益活動列車，今天前往縣內照服協會與低收貧困家庭致贈慰助金與民生用品，讓弱勢民眾感受到溫暖，也善盡企業責任。

台電澎湖區營業處愛心公益活動列車，今天由處長陳慶平率志工團等一行人，在公所相關人員陪同下，分別前往澎湖縣照顧服務協會和白沙及西嶼2鄉的赤崁、橫礁等6個村里，訪視孤苦無依的獨居老人及生活貧困的低收家庭等，致贈民生用品與慰助金。

陳慶平表示，台電平時穩定的供應電源，也積極參與地方公益，辦理愛心急難慰助，也期盼社會大眾共襄盛舉，以實際行動對身障、貧困弱勢家庭，給予更多的關懷。

愛心台電澎湖

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