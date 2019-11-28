長治鄉紀念火燒庄忠義精神 村民組團還原戰役

2019-11-28 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



1895年乙未戰爭最後一役「火燒庄戰役」發生在屏東縣長治鄉長興村一帶，為緬懷及感念客家先賢抗日的英烈事蹟，長治鄉代表會日前通過「屏東縣長治鄉火燒庄保家衛台紀念日自治條例」，每年農曆11月11日為長治鄉紀念日，讓在地歷史事蹟得以發揚。「2019長治火燒庄忠義文化祭」系列活動周六（29日）開跑，長興村民組成劇團，將以戲劇方式還原戰役。

長治鄉長古佳川表示，「火燒庄戰役」一直以來都是長治最為重要的日子，每年此時都會在此戰役之地點辦理追思祭典，今年更在紀念日當天，於鄉內各大路口也會懸掛上象徵火燒庄戰役意象旗幟，盼透過 「2019長治火燒庄忠義文化祭」系列活動的舉辦，不但緬懷客家先賢保家衛台的事蹟，也彰顯身為客家子弟的榮耀，將此忠義精神，時時警惕於心。

「2019長治火燒庄忠義文化祭系列活動」將從11月29日開始至12月7日，活動包含客家粄米食文化、客家剪紙、客家藍染、客家檳榔扇及盤花等傳統客家體驗以外，並在12月6日也就是我們鄉的紀念日舉行，三獻禮祭典活動及客家歌謠音樂欣賞，今年更邀請長興村民演出「煌煌火燒庄」戲碼，期許透過戲劇的演出，讓更多人知道長治火燒庄這場頗具歷史意義的戰役。