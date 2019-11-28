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墾丁送夕陽、迎曙光 別忘了到關山福德宮拿金元寶

2019-11-28 13:47聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

墾丁國家公園「關山夕照」被CNN評為全球最美落日景點之一，每年都有不少遊客到關山「送台灣本島最後一道夕陽」，隔天到墾丁龍磐公「迎台灣本島第一道曙光」；明年是鼠年，高山巖（關山）福德宮特別訂製象徵多子多福的招財鼠金元寶，讓遊客到墾丁送夕陽、迎曙光又可拿招財元寶，因數量有限，12月31日和1月1日限定每天各3小時發送。

高山巖福德宫是台灣罕見的珊瑚礁岩建造而成的土地公廟，廟方經查詢全台的土地公廟的歷史，發現高山巖的土地公是歷史最悠久的，已有381年歷史，經擲筊請示土地公獲得同意，在廟前上方掛起了「台灣本土最早土地公」，象徵高山巖的土地公是台灣本土歷史最悠久的土地公；一旁的「關山夕照」被CNN評為全球最美落日景點之一。

高山巖主任委員謝登勇說，在落實社會公益活動外，近年重整參香環境和休閒設施，善用觀光資源，為擦亮招牌，為配合送夕陽和迎曙光，特別舉辦送鼠年金元寶福佑安康活動，12月31日下午2時半至5時半，元旦止午7時半至10時半發送，時間一到就停止；另在農曆初一和初二的新春祈福活動發送，上午8時半至11時。

另外，廟方為面臨失傳危機的宗教解籤文化資產永留存，同時借助科技分擔他的解籤工作，今年3月透過影像將101首籤詩和解答全紀錄，推出號稱全台首創的電腦解籤機，並置入官網，信眾在線上即可求籤並解惑。

屏東縣恆春鎮高山巖（關山）福德宮特別訂製象徵多子多福的招財鼠金元寶，讓遊客到墾丁...
屏東縣恆春鎮高山巖（關山）福德宮特別訂製象徵多子多福的招財鼠金元寶，讓遊客到墾丁送夕陽、迎曙光又可拿招財元寶。記者潘欣中／攝影
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屏東縣恆春鎮高山巖（關山）福德宮特別訂製象徵多子多福的招財鼠金元寶，讓遊客到墾丁...
屏東縣恆春鎮高山巖（關山）福德宮特別訂製象徵多子多福的招財鼠金元寶，讓遊客到墾丁送夕陽、迎曙光又可拿招財元寶。記者潘欣中／攝影
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土地公墾丁迎曙光國家公園

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