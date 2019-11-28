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解決停車場一位難求 金門縣府12月起調整停車費

2019-11-28 13:16聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

解決停車位一位難求，金門縣政府今天表示，為落實使用者付費，包括金門航空站第三停車場、水頭碼頭小三通停車場、烈嶼通勤停車場、山外車站停車場，都將委外辦理智慧停車收費，每個停車場依據使用情況，有不同的收費機制，提醒民眾多加注意。

縣府表示，自90年開放小三通後，往返金門與廈門間旅客量屢創新高，今年已達200萬人次，為因應日益增多的金門觀光人潮及停車需求，縣府積極爭取中央前瞻基礎建設計畫工程補助「金門航空站第三停車場」、「山外車站停車場」並於108年9月陸續完工，提供鄉親更便利的停車空間及推動觀光發展的基礎建設。

為落實金門智慧好停車的目標及使用者付費原則，縣府將逐步推動停車智慧化，導入智慧車牌辨識系統、即時車輛空餘數資訊顯示(金好停APP)、電子票卡自動收費系統、身障車牌自動辨識優惠等多項便民設施，提高停車周轉率，並將委由普羅大眾有限公司經營管理上述停車場，可提供停車格位合計為一般小客車停車格729格、無障礙停車位25格及婦幼停車格19格，共計773格，便利民眾與遊客停車使用。

此次將公有路外停車場4場站，分別是：金門航空站第三停車場、水頭碼頭小三通停車場、烈嶼通勤停車場、山外車站停車場，將於明日舉辦揭牌啟用典禮，即免費開放民眾停車，並自12月1日0時起正式啟用收費，依序費率分別為金門航空站第三停車場，平日計次計日，每次50元，假日計次計日，每次90元，駐站單位可申請月票、季票、半年票。

水頭碼頭小三通停車場，平日計次計日，每次30元，假日計次計日，每次50元，駐站單位可申請月票、季票、半年票；烈嶼通勤停車場，前3日免費、第4日起採計次計日收費，每次30元，假日不收費。

山外車站停車場，不分平假日採計次計日，每次10元，縣民持縣民卡優惠免費試停至108年12月31日止，後續視停車狀況適時修正可申請月票、季票、半年票，另身心障礙停車格每日前4小時免費、第5小時起依各場次費率半價優惠。

另為有效解決「烈嶼通勤停車場」長期久占車輛高達6成，導致周轉率不佳問題，考量該停車場本質以烈嶼鄉親通勤為主，烈嶼鄉鄉長洪若珊日前往縣府拜會縣長，協調停車場收費管理問題並為烈嶼鄉親爭取最大停車優惠，經各方研議取得共識，修正費率為停放「前3日免費、第4日起採計次計日收費，每次每日收費30元，假日不收費」，以提供烈嶼鄉親通勤使用者，智慧化、便捷及專屬之停車空間。

金門尚義機場每逢假日經常是一位難求，很多人苦候許久，都無位可停。記者蔡家蓁／攝影
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金門的機場與碼頭經常都是一位難求，縣府今天公布將全面展開收費機制。記者蔡家蓁／攝...
金門的機場與碼頭經常都是一位難求，縣府今天公布將全面展開收費機制。記者蔡家蓁／攝影
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金門尚義機場停車場每逢假日經常是一位難求，金門航空站將從12月起調高收費，縣府也...
金門尚義機場停車場每逢假日經常是一位難求，金門航空站將從12月起調高收費，縣府也將開放第三停車場。記者蔡家蓁／攝影
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停車場金門小三通

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