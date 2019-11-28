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金門野百合也有春天！育種改良變身綠美化新尖兵

2019-11-28 07:28聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門原生野百合也有春天！ 金門縣林務所與金門縣農業試驗所合作，透過採果、播種、育苗及組織培養等技術保育野百合，同時也進行育種，經過10年努力，金門原生野百合也能走出金門太武山裸岩，成為綠美化金門城鄉巷道的植栽，未來希望能外銷各地，讓更多人知道金門原生野百合的幽雅身姿。

中興大學花卉研究室2009年起由教授張正帶領，走遍金門尋找原生野百合蹤影，探訪過無數次棲地，在10年間探尋金門原生野百合的秘密。

金門原生野百合的花朵顏色及鱗莖型態極具多樣性，但野外族群數量稀少。在金門林務所與中興大學合作下，於林務所內設立了原生野百合的種原圃，透過蒐集原生野百合單株及歷年雜交育種，持續選拔優良單株，以保存多型多樣的野百合種質資源，是日後金門原生野百合的研究、繁殖與育種基地。

金門縣林務所表示，藉著採集野外綠熟果及人工雜交的綠熟果播種育苗，選拔出苗期生長勢強健的植株，經一季栽培後開花，最終選拔具花卉觀賞價值的單株。

林務所指出，目前選培的母株大概有1500株，另外還有種子苗及組培苗2500株，目前數量大概在4000株上下。期望擴大金門原生野百合族群之餘，透過品種研發，讓金門原生野百合能走出金門太武山裸岩，也能成為綠美化金門城鄉巷道的植栽。更期盼未來在產官學界共同努力下，能讓金門原生野百合能走出金門，行銷外地，為世人展現清雅不凡的身姿。

金門林務所與中興大學合作選育出野百合品系，相當美麗。圖／金門縣林務所提供
金門林務所與中興大學合作選育出野百合品系，相當美麗。圖／金門縣林務所提供
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金門林務所建制的金門野百合選種圃，是培育金門野百合的基地。圖／金門縣林務所提供
金門林務所建制的金門野百合選種圃，是培育金門野百合的基地。圖／金門縣林務所提供
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金門縣林務所表示，透過品種研發，讓金門原生野百合能走出金門太武山裸岩。圖／金門縣...
金門縣林務所表示，透過品種研發，讓金門原生野百合能走出金門太武山裸岩。圖／金門縣林務所提供
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金門野百合綠美化

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