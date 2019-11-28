四大名泉之一四重溪溫泉水位上升 秋冬泡湯正是時候

2019-11-28 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／即時報導



屏東四重溪溫泉被列為全台四大名泉之一，一度因超抽導致溫泉水位遽降，經過屏東縣政府輔導及裁罰，目前溫泉區水位已「止跌回升」，水位超過9公尺，時序進入秋冬，正是泡湯好時節，屏東縣府已自本月起公告溫泉政策，明年1月起溫泉取用量將採級距加收費率措施，讓四重溪溫泉產業永續經營。

近年隨著國人泡湯風氣盛，各大溫泉區用水量激增，四重溪溫泉及宜蘭礁溪溫泉都陸續出現溫泉水位下降情形，屏東縣政府從103年開始實施定期派員抄溫泉水表，確切掌握業者及公家單位的溫泉抽水量，依每噸9元收費標準收費，並取締超抽。經過近幾年努力，四重溪溫泉水位已逐年回升。

依水利署委託嘉南藥理大學執行的「四重溪溫泉水位與抽水量分析」報告，104年測得四重溪溫泉水位是低於監測井標準水位5公尺，105年已回升到水位以上6.1公尺，106年更達到9公尺，呈現逐年穩定回升狀況。

屏東縣政府為維護溫泉產業永續經營，訂定新的溫泉政策，酌予開放溫泉水量，本月6日起公告實施，除持續輔導業者合法登記外，對於已核准溫泉水權、但未實質建設開發者，在3年水權期限到期後將不予展限。此外為獎勵合法業者，將提升每家業者10％溫泉水量，並將自明年1月起實施溫泉取用量級距加收費率措施。