親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

議員檢舉高美蘭財產申報不實 高市府：有補正

2019-11-27 22:41中央社 高雄27日電

民進黨高雄市議員屢屢要調到議會質詢的高雄市觀光局主任祕書高美蘭日前透過高雄市政府...
民進黨高雄市議員屢屢要調到議會質詢的高雄市觀光局主任祕書高美蘭日前透過高雄市政府發表聲明，辭去觀光局主祕之職，她並批民進黨民進黨部分議員及「英屬媒體」將她和家人汙名化。 報系資料照片
分享

高市府政風處長林合勝今天證實，觀光局主任秘書高美蘭日前補正財產申報資料，政風單位也因為市議員檢舉她申報不實而啟動實質審查，如發現有故意申報不實就會呈報法務部裁罰。

高美蘭捲入高雄市長韓國瑜購房風波，多名民進黨市議員點名她列席議會備詢，不過她多次請假未列席，遭到民進黨議員的批評，她於18日聲明要請事假1個月，民進黨市議員康裕成還點名她財產申報不實，並於議事廳內提出檢舉，要政風單位調查。

今天有週刊報導，高美蘭發出聲明請長假前一天，財產申報資料突然異動，並增加了保單以及2筆與配偶的創業投資款項等。

林合勝接今天受中央社記者採訪，證實高美蘭已補正資料，至於補正內容他並沒有去看。

他說，依照公職人員財產申報法，要從實申報，如如果當事人有疏漏就要補正，依規定，如有故意申報不實，政風單位會呈報法務部裁罰。

市府觀光局代理局長邱俊龍被問到有關高美蘭補正財產資料一事，他說，並不清楚，不過能了解首次申報若有疏漏就補正。

高美蘭於22日發表聲明請辭，還說因政治立場不同遭「到追殺」。對於高美蘭請辭一事，邱俊龍表示，尚未收到她的辭職書，可能近日會提出辭呈。

高美蘭在聲明中強調，請無薪長假純粹為保持行政中立，與貪戀職位無關，原本打算待事情告一段落，將督導的業務交接完成後即辭職，讓觀光局不再受干擾。然而，事實一再遭到扭曲，為免影響市府運作，即日起辭去觀光局主秘一職。

財產申報民進黨韓國瑜

相關新聞

橋科聯外道拓寬明動土 葉匡時：市府發包中央怎開工？

2019-11-27 22:34

世界愛滋病日照顧團體分享成果 嘆成立20年不敢掛招牌

2019-11-27 19:26

鳳山溪大智路橋河段發現死魚 食品業非法排放廢汙水

2019-11-27 19:24

樂樂養雞場周碧雲出手 左批黃國昌作秀右諷縣府快依法

2019-11-27 19:24

金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13

沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05

高雄鐵路地下化交通黑暗期 林佳龍允擬配套解決

2019-11-27 15:03

中央補助高雄5.25億！ 橋頭科聯外道路拓寬28日動土

2019-11-27 14:16

南迴拓寬改善公路將通車 隧道命名雙東兩鄉仍無共識

2019-11-27 12:15

減少鐵路地下化施工衝擊 李昆澤、林佳龍高雄考察

2019-11-27 12:04

為終結台灣小兒麻痺奉獻一生 「畢爸爸」在挪威逝世

2019-11-27 11:57

綠色執政20年無新住民專責機關 高市綠營今抨韓食言

2019-11-27 11:53

屏東樂樂養雞場被罰125萬後 最終裁處持續「簽辦中」

2019-11-27 11:27

黃國昌深夜趕路百里 直播屏東養雞場惡臭

2019-11-27 09:10

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續營業　

2019-11-27 00:00

挑戰人生下半場／謝文甲凍齡靠運動 熱血鐵人征戰上百場

2019-11-26 23:43

恆春4鄉鎮公教人員 納地域加給

2019-11-26 23:30

校園雙機統一發包 教局：不可行

2019-11-26 23:10

沈玉琳哥哥被爆人事跳兩級 高雄經發局晚上緊急說明

2019-11-26 22:30

綠批請假選總統 高市議會擱置韓國瑜特別費

2019-11-26 18:56

獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

桃園這兩條路事故多 今天起試辦區間平均速率取締超速

2019-11-27 11:29

黃國昌深夜趕路百里 直播屏東養雞場惡臭

2019-11-27 09:10

為終結台灣小兒麻痺奉獻一生 「畢爸爸」在挪威逝世

2019-11-27 11:57

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續營業　

2019-11-27 00:00

車輛1年跑5萬多公里 名師跑遍中彰投偏鄉教烹飪

2019-11-27 15:49

南迴拓寬改善公路將通車 隧道命名雙東兩鄉仍無共識

2019-11-27 12:15

影／選這裡建新市政大樓要36億 基市府：全台剩基隆未改建

2019-11-27 19:30

屏東樂樂養雞場被罰125萬後 最終裁處持續「簽辦中」

2019-11-27 11:27

影／台灣小姐選美幕後辛酸 多名佳麗穿同套禮服比賽

2019-11-27 12:34

金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13

中火可多燒百萬噸生煤 議會藍營：要台中人用命發電？

2019-11-27 11:33

洪慈庸照片被消失指中市府不公 議員酸：不會自發臉書？

2019-11-27 16:57

基市財政處長遭爆公車私用 市府：處長已認錯自請處分

2019-11-27 16:24

陳定南整建的宜蘭運動公園舊了 縣府花2億改造再升級

2019-11-27 12:21

北一女外首啟用外送臨停區 16格限時停放15分鐘

2019-11-27 16:06

可省6百到兩千 彰化老人享免費骨質密度篩檢

2019-11-27 12:19

竹市棒球場與味全龍議約中 議員爭取公益場次及回饋

2019-11-27 14:29

沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05

影／苗栗西湖鄉第一家超商開幕 居民開心：很方便

2019-11-27 21:40

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

台中霧峰五福溪浮魚屍 市府罰汙染源又清魚屍

2019-11-27 16:25

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

台中8大連鎖超商咖啡1385門市騎樓明年起全面禁菸

2019-11-27 12:08

竹縣竹東、寶山12月3日停水6小時 預計影響逾8400戶

2019-11-27 14:28

北斗產地業者推珍珠香菜拌麵 網友抗議：不要惡搞珍珠

2019-11-27 14:45

中央補助高雄5.25億！ 橋頭科聯外道路拓寬28日動土

2019-11-27 14:16

有貓出入小心駕駛 彰化田中愛貓里

2019-11-27 17:55

桃市花2.5億元蓋永和中繼市場 議員疑：只用10年CP值低

2019-11-27 15:14

媽祖加持？永貞國小女籃神準 光復盃勇奪首冠

2019-11-27 08:53

綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20

台水汰換管線7.6億元 明後年僅8.4億 侯批沒道理

2019-11-27 00:01

「只想要一條厚棉被」 孩子小小心願實現了

2019-11-27 16:24

樂樂養雞場周碧雲出手 左批黃國昌作秀右諷縣府快依法

2019-11-27 19:24

高雄鐵路地下化交通黑暗期 林佳龍允擬配套解決

2019-11-27 15:03

免費2800份麻油雞飯 安定胡麻節周六好康登場

2019-11-27 14:49

林沐惠人事黨政不分？ 嘉縣議員激辯

2019-11-27 00:36

台中市水湳人行道完工一年就凹凸不平 議員批離譜

2019-11-27 12:55

里長參賽得冠軍 直接捐給新北市

2019-11-27 12:22

蔡英文桃市南區競總將開幕 市府提前鋪路還重鋪遭質疑

2019-11-27 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top