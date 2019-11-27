議員檢舉高美蘭財產申報不實 高市府：有補正

2019-11-27 22:41 中央社 高雄27日電



民進黨高雄市議員屢屢要調到議會質詢的高雄市觀光局主任祕書高美蘭日前透過高雄市政府發表聲明，辭去觀光局主祕之職，她並批民進黨民進黨部分議員及「英屬媒體」將她和家人汙名化。 報系資料照片 分享 facebook

高市府政風處長林合勝今天證實，觀光局主任秘書高美蘭日前補正財產申報資料，政風單位也因為市議員檢舉她申報不實而啟動實質審查，如發現有故意申報不實就會呈報法務部裁罰。

高美蘭捲入高雄市長韓國瑜購房風波，多名民進黨市議員點名她列席議會備詢，不過她多次請假未列席，遭到民進黨議員的批評，她於18日聲明要請事假1個月，民進黨市議員康裕成還點名她財產申報不實，並於議事廳內提出檢舉，要政風單位調查。

今天有週刊報導，高美蘭發出聲明請長假前一天，財產申報資料突然異動，並增加了保單以及2筆與配偶的創業投資款項等。

林合勝接今天受中央社記者採訪，證實高美蘭已補正資料，至於補正內容他並沒有去看。

他說，依照公職人員財產申報法，要從實申報，如如果當事人有疏漏就要補正，依規定，如有故意申報不實，政風單位會呈報法務部裁罰。

市府觀光局代理局長邱俊龍被問到有關高美蘭補正財產資料一事，他說，並不清楚，不過能了解首次申報若有疏漏就補正。

高美蘭於22日發表聲明請辭，還說因政治立場不同遭「到追殺」。對於高美蘭請辭一事，邱俊龍表示，尚未收到她的辭職書，可能近日會提出辭呈。

高美蘭在聲明中強調，請無薪長假純粹為保持行政中立，與貪戀職位無關，原本打算待事情告一段落，將督導的業務交接完成後即辭職，讓觀光局不再受干擾。然而，事實一再遭到扭曲，為免影響市府運作，即日起辭去觀光局主秘一職。