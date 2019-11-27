中油捐贈再生電腦 高雄3所國小受惠

2019-11-27 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



台灣中油公司煉製事業部今天捐贈高雄市莒光、梓官、後紅國小，各20台再生電腦。受贈國小校長表示，雖是再生電腦，卻比學校的還新、還好用，希望未來還有機會受贈，協助深化數位教學，嘉惠偏遠地區學童。

中油為協助校方解決電腦老舊問題，將汰換後的電腦設備拆取可用零件，重新整理成再生電腦，經測試完成後，由送至莒光、梓官、岡山後紅等三所小學，打造優質的資訊學習環境。

煉製事業部公關經理顏清瑞表示，中油公司本著「取之於社會、用之於社會」的精神，幫助偏遠地區的小學建立數位化學習環境，協助學校建構資訊互動平台，縮短城鄉教育資源的差距。也希望拋磚引玉，讓更多企業響應，共同提升學生學習品質，打造優質的學習環境。

後紅國小校長范秋芬表示，雖是逐年淘汰的電腦，但經中油資訊部門檢修後，功能還是非常好。捐贈給學校使用，讓資源得以繼續發揮，更是愛地球、資源再利用的典範。期盼這批電腦對後紅國小的資訊教學能有助益，讓老師教學翻轉，讓小朋友更樂於學習。