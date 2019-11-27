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中油捐贈再生電腦 高雄3所國小受惠

2019-11-27 19:38聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部今天捐贈高雄市莒光、梓官、後紅國小，各20台再生電腦。受贈國小校長表示，雖是再生電腦，卻比學校的還新、還好用，希望未來還有機會受贈，協助深化數位教學，嘉惠偏遠地區學童。

中油為協助校方解決電腦老舊問題，將汰換後的電腦設備拆取可用零件，重新整理成再生電腦，經測試完成後，由送至莒光、梓官、岡山後紅等三所小學，打造優質的資訊學習環境。

煉製事業部公關經理顏清瑞表示，中油公司本著「取之於社會、用之於社會」的精神，幫助偏遠地區的小學建立數位化學習環境，協助學校建構資訊互動平台，縮短城鄉教育資源的差距。也希望拋磚引玉，讓更多企業響應，共同提升學生學習品質，打造優質的學習環境。

後紅國小校長范秋芬表示，雖是逐年淘汰的電腦，但經中油資訊部門檢修後，功能還是非常好。捐贈給學校使用，讓資源得以繼續發揮，更是愛地球、資源再利用的典範。期盼這批電腦對後紅國小的資訊教學能有助益，讓老師教學翻轉，讓小朋友更樂於學習。

梓官國小校長林嘉文指出，這批電腦將建置於班級及行政處室，並放置於班級，做為班級學生進行因材網教學，及英語線上學習平台教學和喜閱網闖關使用。班級老師可運用教育平台的資訊媒材進行教學外，也可以開放學生在課餘時間的自主學習。為提升教師教學品質，在行政處室設置「上網區」，提供老師觀摩各式教學方法，也提供教師學習成長的管道，

台灣中油公司煉製事業部捐贈高雄市梓官國小再生電腦。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部捐贈高雄市梓官國小再生電腦。圖／中油提供
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台灣中油公司煉製事業部捐贈高雄市後紅小學再生電腦。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部捐贈高雄市後紅小學再生電腦。圖／中油提供
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