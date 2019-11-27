世界愛滋病日照顧團體分享成果 嘆成立20年不敢掛招牌

2019-11-27 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



每年12月1日是世界愛滋病日，高雄市衛生局今邀請各級愛滋病防疫團隊，舉辦世界愛滋病日活動，除分享防疫成果，各校學生也應邀到場帶來音樂表演及行動劇演出，傳達以愛、尊重、包容消弭歧視的理念。成立20周年的愛之希望協會更分享多年來照顧、關懷患者的經驗，呼籲「不要再對愛滋病患貼標籤」！

愛之希望協會主任吳孟姿表示，20年前許多人聽到愛滋病就聞之色變，因為不了解及害怕，協會成立之初受到不少阻力，還曾被住戶驅趕搬家，至今連招牌都不敢掛上。近年來政府與國際接軌，多管齊下積極推動愛滋病宣導預防及治療，近幾年新增感染人數逐漸穩定，年輕人也較願意主動做篩檢、接受追蹤治療。

吳孟姿回憶，曾接手過一對被母親垂直感染的姊妹花，兩人國小就發病住院，經持續照顧及穩定服藥，目前已是20多歲女生，擁有正常工作及生活，但因小時候因病遭罷凌，甚至被鄰居丟石頭，兩人至今心理仍有陰影。「愛滋病其實就是一種慢性病」，呼籲各界不要再對愛滋感染者貼上異色標籤。

衛生局疾管處處長何惠彬說，目前高雄市列管的愛滋病患者為4500人，今年新通報人數為253人，較去年新增9%。進一步分析，有9成是經由性行為感染，以25至34歲（46.7％）最多、15至24歲（26.1％）次之。

只要早期發現治療，規律用藥抑制病毒量，就不會擴散傳染，生活品質與正常人無異，呼籲民眾主動篩檢。

高雄市病友會成員小威表示，自己規則服藥近5年，配偶與家中小朋友健康狀況都良好，常一起出席病友會活動，彼此扶持，也希望社會大眾了解，沒有病毒就沒有傳播力，不要害怕愛滋病。且「暴露愛滋病毒的前、後預防性投藥」，更能多一層保護。