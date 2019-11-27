樂樂養雞場周碧雲出手 左批黃國昌作秀右諷縣府快依法

2019-11-27 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場長年惡臭，時代力量立委黃國昌在深夜直播惡臭後，繼續痛罵周碧雲違法亂搞，並稱要向周背後的貪腐集團宣戰，樂樂養雞場負責人屏東縣議員周碧雲今天下午左批黃國昌「是為衝政黨票作秀」，右諷屏東縣政府「快點依法行政，不要違法濫權」。

周碧雲說，自己的養雞場容許使用執照是於104年經縣府核發，108年卻被指違法，完全不合道理，至於臭味，她說黃國昌就站在養雞場門口，當然有味道，她的雞場已經離村莊1.5公里遠了，環保署及環保局也總計來500次了，她沒收過一張有關臭味的罰單，黃國昌所指根本「作秀」。

樂樂養雞場是在103年申請合法設立，不過今年7月縣府復審時即被認定違反畜牧法，目前已3度裁罰共125萬元，如果仍未改善，可依畜牧法撤照，縣府在本月19日已完成會勘，後續裁處「目前簽辦中」，周碧雲還是說「一定訴願到底」。