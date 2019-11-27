鳳山溪大智路橋河段發現死魚 食品業非法排放廢汙水

2019-11-27 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市環保局昨天接獲民眾通報，鳳山溪建國路大智路橋河段發現死魚情形。稽查人員今天沿鳳山溪上游進行專案稽查，查獲兩家食品製造業廢水未妥善處理，直接排放至鳳山溪造成汙染，後續將依廢清法規定裁處6千至300萬元。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，昨日鳳山溪遭多起民眾陳情及巡守隊通報發生死魚情事，針對鳳山溪上游稽查結果，發現鳳山溪水色異常，沿河道往向上游巡查，發現兩家食品製造業有廢水排放，導致鳳山圳汙染。環保局後續將依廢清法相關規定裁處，避免高有機廢水汙染鳳山溪。

環保局表示，鳳山溪目前屬枯水期，缺乏水源補注，基流量偏低，導致部分河段已出現魚隻擱淺死亡情形，加上食品製造業高有機廢水排入鳳山溪，經微生物分解後，容易造成水質發黑、發臭，水中溶氧偏低，進而造成魚體缺氧死亡。水利局目前已派員清理死魚。