鳳山溪大智路橋河段發現死魚 食品業非法排放廢汙水
高雄市環保局昨天接獲民眾通報，鳳山溪建國路大智路橋河段發現死魚情形。稽查人員今天沿鳳山溪上游進行專案稽查，查獲兩家食品製造業廢水未妥善處理，直接排放至鳳山溪造成汙染，後續將依廢清法規定裁處6千至300萬元。
環保局環境稽查科長林燦銘表示，昨日鳳山溪遭多起民眾陳情及巡守隊通報發生死魚情事，針對鳳山溪上游稽查結果，發現鳳山溪水色異常，沿河道往向上游巡查，發現兩家食品製造業有廢水排放，導致鳳山圳汙染。環保局後續將依廢清法相關規定裁處，避免高有機廢水汙染鳳山溪。
環保局表示，鳳山溪目前屬枯水期，缺乏水源補注，基流量偏低，導致部分河段已出現魚隻擱淺死亡情形，加上食品製造業高有機廢水排入鳳山溪，經微生物分解後，容易造成水質發黑、發臭，水中溶氧偏低，進而造成魚體缺氧死亡。水利局目前已派員清理死魚。
為遏止事業工廠廢水非法排入鳳山溪，高雄市環保局將劃定鳳山溪中上游為水汙染管制區，預定今年底公告，並且將持續結合民間力量，強力掃蕩不法排放。未來只要有汙染水體行為，不論是個人或工廠，都可依水汙法開罰，列管事業單位最高可罰2000萬元，違規排放嚴重者一併移請檢警刑事偵辦。
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