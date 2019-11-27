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林佳龍口頭承諾86快速道東延內門案 給足邱議瑩面子

2019-11-27 18:26聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

交通部長林佳龍今午偕立法院交通委員會成員赴高雄內門了解台86線快速道路東延案規畫情形，地方人士表示，86快速道路若確認能延伸內門，將有利於旗山、美濃九區農產運輸，帶動地方發展，林佳龍表示，此案原本已是死案，經立委邱議瑩力爭才翻案，國發會25日已原則性通過，交通部進一步修正後可望於年底送行政院核定。

邱議瑩表示，86快速道路東延案誰國民黨執政時期，評估經濟效益不足，已經結案，她當選後不斷找交通部及國發會溝通協調力求翻案。交通部經多方評估，規畫從台南關廟交流道下來後，與182線平面道路共線，到龍崎五間之後再新闢道路、隧道推進高雄內門，未來全線會朝「準省道」方式進行，經費近100億。

她表示，採局部公線的東延替代方案完工後，從台南關廟到高雄內門 ，可從36分鐘縮為15分，日後再延伸到杉林六龜等區，關廟到六龜全線車程只需1小時，對旗美地區農產運輸及觀光發展，很有幫助。

交通部長林佳龍表示，86快速道東延案2015年已結案，2017年政黨輪替才救回，這與蔡總統透過交通，縮短城鄉差距的理念相符，政府的資源與預算要一步到位很難，但交通部仍會依省道規格推進。不過林佳龍也說，前提是要邱議瑩當選，「這很現實，有在地委員堅持，交部再設法，才讓86快速道東延案，又找到出路」。

交通部長林佳龍（左）今午偕立院交通委員會成員赴高雄內門了解86快速道路東延案規畫...
交通部長林佳龍（左）今午偕立院交通委員會成員赴高雄內門了解86快速道路東延案規畫情形，口頭表示定案，給足立委邱議瑩面子。記者王昭月／攝影
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林佳龍邱議瑩六龜

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