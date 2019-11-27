歲末寒冬 澎湖榮服與後指部送愛保暖

2019-11-27 19:20 中央社 澎湖縣27日電



歲未寒冬，澎湖榮民服務處與後備指揮部今天聯合探視獨居老榮民和遺眷，致贈禦寒與民生用品，叮嚀榮民要注意保暖。

澎湖後備指揮部指揮官吳俊霖與榮服處長陳平等人，今天在馬公後備軍人輔導中心主任郭文耀陪同下，分赴轄內的獨居老榮民和遺眷家中探視，尤其天氣漸涼帶有寒意，叮嚀榮民和遺眷平時作息時，要注意保暖，並代表國防部與退輔會致贈禦寒與民生用品。

陳平表示，澎湖地區目前單身、獨居榮民或雙老榮眷同住等長者約有70餘人，分別散居在全縣各鄉鎮，藉歲末寒冬之際將一一前往探視關懷，也希望社會各界善心人士與社福團體，也能多多關心弱勢獨居長者，讓他們感受到社會的溫暖。