金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門縣水產試驗所今天採收「象牙鳳螺」，品質很好，大受民眾喜愛，記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門縣水產試驗所在今年6月起進行鳳螺繁養殖試驗，經過5個月畜養，今天進行採收，沒想到大受歡迎，單單民眾打電話預購的量就多達250公斤，但今天僅採收約50公斤的數量，根本難以滿足民眾的需求，許多人買不到，甚至還打電話到縣府的1999反映，讓工作人員也很無奈。

「請問，我可以買5公斤鳳螺嗎？」金門縣水試所表示，從鳳螺要開放銷售的消息傳出去，他們每天都會接到不少通的詢問或訂購電話，超熱烈的反映，讓他們都嚇了一跳，甚至還有遠從台灣的消費者打電話想來預購，但因為數量實在有限，加上考量新鮮度，以在地鄉親為主。

金門縣水試所技士黎錦超表示，鳳螺在台灣，一公斤約賣800元，水試所的優惠回饋價每公斤只要新台幣400元，只有行情的一半，難怪不少民眾趨之若鶩搶買，但因為這次是試養性質，所以數量有限，僅有50多公斤，只能跟買不到的民眾說抱歉。

黎錦超也指出， 水試所為深入研究象牙鳳螺養殖技術，今年6月開始引進的象牙鳳螺種螺，在人為環境培育下，幼苗經過5個月養殖，已養成平均螺重8公克餘(一公斤約120粒)，可上市食用的體型，育成率高達8成。