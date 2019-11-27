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沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05中央社 高雄27日電

藝人沈玉琳的哥哥沈玉璞12月6日要出任高雄市經發局祕書室主任。圖／報系資料照片
藝人沈玉琳的哥哥沈玉璞12月6日要出任高雄市經發局祕書室主任。圖／報系資料照片
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高市府將調升藝人沈玉琳的哥哥沈玉璞職務，但遭質疑是因沈玉琳與高雄市韓國瑜友好的關係。高雄市副市長葉匡時今天說，沈玉璞8職等14年後才升任9職等，希望勿小題大作。

被喻為「荒謬大師」的沈玉琳，多次與韓國瑜開直播，也陪同韓國瑜行銷城市及巡查路平工程等，兩人互動頻繁。

高雄市政府經濟發展局昨天證實，將調任高雄市右昌圖書館分館主任（7職等）沈玉璞為經發局秘書室主任（9職等）。媒體質疑，此跳級的人事案，是因沈玉璞胞弟沈玉琳與韓國瑜友好的關係。

經發局昨天說明調任沈玉璞是借重其專業的財產管理、業務規劃及圖書館行政庶務經驗，以便協調整合、辦理招標等，實屬適任。而其資歷已至薦任8職等年功俸6級，符合調任薦任9職等資格。

不過，民主進步黨籍高雄市議員黃文益今天接受媒體聯訪時指出，此人事案是否有投桃報李、專業性疑慮；如果是因為此特殊的關係就被拔擢或升官，如何對得起基層努力的公務員。

葉匡時今天在高雄市議會總質詢後接受媒體聯訪表示，「台灣有價值錯亂的現象」，口譯哥毫無文官任用資格就能任12職等，還有人能從9職等的技術員連跳級變總經理；沈玉璞8職等當了14年才升9職等，大家還在質疑什麼？很奇怪。

他說，沈玉璞先前可能受制於沈玉琳的關係，才會在8職等等了10多年，如今升9職等，大家質疑什麼？

媒體追問，沈玉璞從圖書分館主任調到經發局是何考量。葉匡時對此指出，經發局有考量人選、法律、資歷及能力上沒問題，完全依法行政。

對於外界的質疑，葉匡時說，未免小題大作了，要輕鬆一點。

韓國瑜高雄市葉匡時

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