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減少鐵路地下化施工衝擊 李昆澤、林佳龍高雄考察

2019-11-27 12:04聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

民進黨立委李昆澤與交通部長林佳龍等人，上午在高雄願景館舉行「立法院交通委員會考察高雄地區交通建設」，林佳龍說，李昆澤爭取到8座前瞻計畫停車場，中央補助近三分之二，另在多元載具結合軌道運輸部分，交通部也鼓勵地方政府提出整合方案，交通部會加碼補助。

林佳龍受訪表示，今天是立法院交通委員會安排，立委李昆澤推動高雄交通建設，爭取到前瞻基礎建設中8座停車場，總預算13億多，中央補助8億多，對改善高雄老市區未來的停車問題，非常有幫助。

林佳龍說，高雄鐵路地下化，整個周邊環境的改造，配合商圈，短、中長期還要有些配套作法，過渡期有些交通問題，也要有一些配套措施。

林佳龍並指出，以停車場來看，很明顯中央的補助高達將近三分之二，另外，其他整體規畫，一些軌道建設搭配未來的轉運中心功能，讓多元載具可以在這裡連結軌道運輸，包括不管是鐵道、捷運還有公車的系統，甚至是公共自行車，交通部現在也鼓勵地方政府能夠提出一個整合方案，交通部會加碼來補助。

李昆澤表示，感謝林佳龍對高雄交通建設的大力支持，尤其是高雄市鐵路地下化後，陸橋地下道的拆除、填平工程經費原本5億8千萬，統統要由高雄市政府負責，但向林佳龍爭取要求中央補助，一天通過4億多的經費補助，幫助包括大順、自立、自強等陸橋陸續拆除，中華路地下道也預計在明年2月1日也要進行填平。

李昆澤說，今考察另一重點，就是鐵路地下化未來第二階段高雄火車站後續的工程，還要5年工期，交通部針對鐵路地下化工程對周遭商圈、社區的生活衝擊，特別來進行考察。

長明商圈促進會理事長高金虎說，高雄願景館（舊火車站）是通往長明商圈唯一的路，但自從遷移至現址後，10多年擋住長明商圈的路，等於死路一條，很多人生意都做不下去，停車位也不夠，希望政府關注幫忙。也有商圈代表希望政府單位不要互推責任，要積極幫忙商圈、減少交通衝擊。

鐵道局表示，高雄車站規畫法定停車位，由鐵道局施工中，預計114年完工，預計規畫汽車604格（含54裝卸位）、機車967格。周邊三鳳中街、長明等商圈附近也有停車場，未來初步盤點，還可新闢停車場土地，包括忠孝、復興路間的長明街上面積283平方公尺土地，正辦理標租中。

對於協助商圈發展，台鐵表示，高雄車站附近長明、大連、後驛、三鳳中街等4大商圈，已設置5處引導指標、1處引導燈箱，高雄站動態數位資訊看板有17組、多媒體系統LCD螢幕16組，協助宣導商圈情報、播放商圈訊息。

另春節期間，台鐵表示，高雄站地面層廣場也會支援4處場地，供商圈舉辦行銷活動，也會持續配合商圈推出「高雄鐵路地下化一日券」與商圈「2020高雄過好年」系列活動共同行銷。

民進黨立委李昆澤與交通部長林佳龍等人，上午在高雄願景館舉行「立法院交通委員會考察...
民進黨立委李昆澤與交通部長林佳龍等人，上午在高雄願景館舉行「立法院交通委員會考察高雄地區交通建設」。記者蔡孟妤／攝影
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林佳龍鐵路地下化停車場

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