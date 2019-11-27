為終結台灣小兒麻痺奉獻一生 「畢爸爸」在挪威逝世

2019-11-27 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



為台灣奉獻一生的挪威籍醫師畢嘉士本月15日在挪威過世，享壽93歲，在台行醫30年期間，曾為病人以口吸痰、挽袖捐血、甚至買單，是病人心目中永遠的「畢爸爸」，畢嘉士基金會將於12月13日在屏東基督教醫院集會堂舉行追思禮拜，邀請畢醫師在台灣友人、同事與病友齊聚，共同緬懷他對台灣醫療的無私貢獻。

1954年，28歲的畢嘉士醫師在挪威協力差會（The Mission Alliance）派遣下，帶著新婚妻子遠從挪威來到台灣。最初服務於台北樂生療養院，之後也參與創辦了屏東基督教醫院，以及台灣第一個照顧小兒麻痺兒童的「勝利之家」。在台行醫30年，畢醫師為終結痲瘋病、結核病，尤其是小兒麻痺症貢獻極大。

在台行醫期間，他曾用嘴巴為痲瘋病友吸出喉中的濃痰，也曾在開刀中途因血庫缺血，捲起袖子讓護士為他抽血，每逢有貧苦病患付不出醫藥費，他就簽下「Bill O. Bjørgaas（畢嘉士買單）」。

60年代台灣遭受小兒麻痺疫情威脅，畢醫師從美國進口沙賓疫苗，免費幫屏東地區4000位孩童接種，這是台灣地區第一次大規模接種小兒麻痺疫苗。為病童的未來著想，畢醫師於1963年在屏東籌設台灣第一個小兒麻痺兒童之家「勝利之家」，提供病童生活照顧、物理治療，甚至說服縣府同意，於屏東市仁愛國小開辦肢體殘障特殊班，專收小兒麻痺兒童就讀，開啟特教新頁。

1975年，畢醫師發現有些小兒麻痺患者因脊椎過度側彎壓迫心臟而喪命，延請美國夏威夷專攻脊椎矯正手術的瓊斯醫師，親自飛到屏東指導台灣醫師施行手術，他自己也投入其中，在國內外醫師的合作下，讓無數病患重新站起，屏基在當時還是世界八大脊椎矯正中心之一。

1984年，畢嘉士醫師退休返國，結束他在台灣30年的奉獻歲月；1998年，他又曾再度來台，在醫師人力缺乏的恆春基督教醫院，短期支援，在「畢爸爸」的心中，台灣已是他的第二個家。

目前以他為名的畢嘉士基金會，仍秉持他當年服務台灣的精神，除了關心台灣弱勢長者，也把這份愛送往世界其他需要幫助的國家馬拉威。