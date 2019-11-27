綠色執政20年無新住民專責機關 高市綠營今抨韓食言

2019-11-27 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



綠營大爭新住民選票！民進黨高雄市議員林智鴻今天進行市政總質詢，砲轟高雄市長韓國瑜曾承諾成立新住民事務委員會，為何至今沒有成立？民進黨團的「高雄青連線」隨後與立委參選人趙天麟共同召開記者會再度抨韓國瑜及團隊不成立新住民事務委員會、不重視新住民。高雄市副市長葉匡時強調市府重視新住民，只是目前受限組織編制已滿，無法再成立新局處。

林智鴻說，高雄市的新住民已近6萬之數，其中來自東協的有1萬8000多人，韓國瑜說重視新住民，也曾說過要成立新住民事務委員會，但後來沒有成立，韓又說有輕重緩急，市府又以組織編制已達相關規定的上限，韓團隊根本不重視新住民的照顧；韓國瑜最近在競選總統的行程中提到中央成立新移民事務委員會，但韓當高雄市長做不到的事，到中央如何做得到？

議員黃秋媖、鄭孟洳、黃文益、陳致中、江瑞鴻、李喬如、李雅慧和趙天麟，對於韓國瑜未在高雄市政府成立新住民事務委員會，也多所抨擊，黃文益並認為觀光局和新聞局可以整併為觀傳局，這樣市府就有成立新局處的空間。

高雄市近年成立的新局處，有前市長陳菊主政時的運動發展局、海洋局、毒防局等，韓國瑜上任之後新成立青年局。