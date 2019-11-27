親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

35歲高以翔大陸錄影昏倒 浙江新聞證實：搶救無效去世

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

屏東樂樂養雞場被罰125萬後 最終裁處持續「簽辦中」

2019-11-27 11:27聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場惡臭問題，地方抗爭5年仍未解決，時代力量立委黃國昌昨天深夜直播惡臭，再度引發關切，屏東縣政府農業處長黃國榮今天上午表示，縣府在本月19日已完成現場會勘，後續正彙整環保、行政程序等相關法規，目前簽辦中，至於何時會有結果，黃國榮僅說，「這不是時間的問題，而是相關法規是否完備」。

屏東縣議會今天上午進行總質詢，針對樂樂養雞場再遭質疑，會後記者當面詢問屏東縣長潘孟安，不過潘僅說會由農業處統一答覆，即趕著回縣府開主管會報。

枋寮鄉樂樂養雞場是由民進黨籍的屏東縣議員周碧雲經營，103年以5場養雞場之名申請合法設立，但是105年即遭檢舉變更設計，農委會曾南下會勘，認定養雞場變更設計、新增設備，而且5場養雞場只有一個共同出入口及排水孔，認為應合併計算規模，因此當時縣府即要求養雞場限期改善，並違反畜牧法針對5場各開罰5萬元，總計裁罰25萬元。

106年業者向枋寮鄉公所申請變更變容許使用，枋寮鄉公所一直到今年7月才啟動初審，縣府在7月復審時即依違反畜牧法對業者開罰，目前已3度裁罰共125萬元，如果仍未改善，可依畜牧法撤照。

不過這段時間養雞場惡臭並未解決，昨天仍有網友在網路社團發文「環保局如果還是回覆沒異味，我真心建議該去大醫院作個檢查」！時代力量立委黃國昌因此深夜南下直播「惡臭」，感嘆「掌握權力的人一片噤聲不語」。

屏東縣政府環保局表示，在未撤照之前，樂樂養雞場仍是以5場計算，依環保署採樣檢測標準，周界異味的官能測定必須排除干擾，但因為5場相連，難以辨別臭味來自哪一場，縣府雖曾依空汙法業者開罰，也曾向環保署「求救」，但都認為空汙來源難認定，業者也成功訴願撤銷罰單。

據了解，針對樂樂養雞場的異味，環保局曾經7次測定，大約一半合格，但因無法排除干擾，目前不曾依環保法令對樂樂養雞場成功開罰過。而樂樂養雞場負責人周碧雲上午未接電話，無法了解她的看法，不過她曾在臉書上回應強調自己並未違法濫權。

屏東縣政府曾於今年7月及本月19日前往樂樂養雞場勘察。資料照片／屏東縣政府提供
屏東縣政府曾於今年7月及本月19日前往樂樂養雞場勘察。資料照片／屏東縣政府提供
分享

屏東縣政府時代力量直播

相關新聞

黃國昌深夜趕路百里 直播屏東養雞場惡臭

2019-11-27 09:10

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續營業　

2019-11-27 00:00

挑戰人生下半場／謝文甲凍齡靠運動 熱血鐵人征戰上百場

2019-11-26 23:43

恆春4鄉鎮公教人員 納地域加給

2019-11-26 23:30

校園雙機統一發包 教局：不可行

2019-11-26 23:10

沈玉琳哥哥被爆人事跳兩級 高雄經發局晚上緊急說明

2019-11-26 22:30

綠批請假選總統 高市議會擱置韓國瑜特別費

2019-11-26 18:56

獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59

屏東優質香蕉進軍日本 爭取納入東京奧運採購單

2019-11-26 17:17

高雄免費B肝等7合1篩檢 市價超過2000元

2019-11-26 14:32

金門第54家診所開設！ 免掛號費、假日也看診

2019-11-26 14:17

終於等到了！恆春半島納入偏遠地區地域加給

2019-11-26 12:44

恆春半島明年納入偏遠加給 人事主管：現實問題仍難解

2019-11-26 11:42

高雄34名校長列席議會 李喬如要求雙機一定要公開招標

2019-11-26 10:41

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

注意！新店中正路、北新路月底封閉 7條路可改道通行

2019-11-26 15:00

台南跨年公布兩韓團 粉絲超high擋不住

2019-11-26 15:13

影／蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆 林右昌：真的好吃

2019-11-26 19:23

終於等到了！恆春半島納入偏遠地區地域加給

2019-11-26 12:44

沈玉琳哥哥被爆人事跳兩級 高雄經發局晚上緊急說明

2019-11-26 22:30

獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59

金門第54家診所開設！ 免掛號費、假日也看診

2019-11-26 14:17

開發高雄駁二的in89集團 有意進軍打造雲林駁二

2019-11-26 18:46

1280元月票挨批成效差 柯文哲：也許可以再更便宜

2019-11-26 12:15

圖書館也是健身房 國資圖全國首創「夜跑教室」

2019-11-26 14:16

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續營業　

2019-11-27 00:00

竹市議員關心2021台灣燈會交通 建議18尖山設燈區

2019-11-26 15:15

恆春半島明年納入偏遠加給 人事主管：現實問題仍難解

2019-11-26 11:42

綠營批小巨蛋不見了 宜縣府：這裡並不是預定地

2019-11-26 16:56

影／桃園「懸日」首登場 300人擠爆斑馬線搶拍美景

2019-11-26 18:02

竹東中興河道空間再造計畫開工 預計明年底完工

2019-11-26 16:36

影／國稅局搶手鼠年水果月曆 今起拿2個月發票可兌換

2019-11-26 13:17

黃國昌深夜趕路百里 直播屏東養雞場惡臭

2019-11-27 09:10

影／挖破水管水噴3層樓高 基隆調和街7000戶停水

2019-11-26 15:16

議員質疑變動組織規程未送審 台中觀旅局：均符合規定

2019-11-26 13:07

苗栗縣石虎保育自治條例 3小時逐條討論 雙方達成共識

2019-11-26 18:58

催繳了！汽機車燃料稅 屏縣還有5.1萬車主未繳

2019-11-26 15:34

綠批請假選總統 高市議會擱置韓國瑜特別費

2019-11-26 18:56

藍議員爆蔡壁如接北捷董事 蔡壁如：早就拒絕了

2019-11-26 17:28

網美注意！北巿東區超酷捕夢網 拍出態度超有型

2019-11-26 13:40

北市水岸社宅今動工 預計2023年7月開放入住

2019-11-26 13:42

混凝土流滿地害人摔車 村長循跡追車要他洗乾淨

2019-11-26 17:52

飛越2578公里的愛 張秋海：我們把緬甸小學校蓋好了

2019-11-26 13:54

高雄免費B肝等7合1篩檢 市價超過2000元

2019-11-26 14:32

苗栗用「救命錢」補助社區活動？議員批浮濫動支

2019-11-26 12:29

台水汰換管線7.6億元 明後年僅8.4億 侯批沒道理

2019-11-27 00:01

中火燃煤量恐再放寬 林明溱也怒嗆：下架鴨霸政府

2019-11-26 17:31

葫蘆墩公園花博美景不再 中市府：編列預算維護

2019-11-26 20:45

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

埔榮醫院缺偏鄉醫療車 媽祖廟大手筆捐賓士9人座

2019-11-26 15:17

台灣巧克力世界大獎奪金 Conas進軍國際露頭角

2019-11-26 12:14

黨政不分？民進黨主委兼工策會總幹事 嘉縣議員激辯

2019-11-26 13:55

林沐惠人事黨政不分？ 嘉縣議員激辯

2019-11-27 00:36

台南1999升級了！結合網路電話撥打免費

2019-11-26 14:32

遭質疑扣蘇治芬廣告車、拿走錄音檔 雲縣警局澄清無扣車

2019-11-26 16:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top