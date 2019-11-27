屏東樂樂養雞場被罰125萬後 最終裁處持續「簽辦中」

2019-11-27 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場惡臭問題，地方抗爭5年仍未解決，時代力量立委黃國昌昨天深夜直播惡臭，再度引發關切，屏東縣政府農業處長黃國榮今天上午表示，縣府在本月19日已完成現場會勘，後續正彙整環保、行政程序等相關法規，目前簽辦中，至於何時會有結果，黃國榮僅說，「這不是時間的問題，而是相關法規是否完備」。

屏東縣議會今天上午進行總質詢，針對樂樂養雞場再遭質疑，會後記者當面詢問屏東縣長潘孟安，不過潘僅說會由農業處統一答覆，即趕著回縣府開主管會報。

枋寮鄉樂樂養雞場是由民進黨籍的屏東縣議員周碧雲經營，103年以5場養雞場之名申請合法設立，但是105年即遭檢舉變更設計，農委會曾南下會勘，認定養雞場變更設計、新增設備，而且5場養雞場只有一個共同出入口及排水孔，認為應合併計算規模，因此當時縣府即要求養雞場限期改善，並違反畜牧法針對5場各開罰5萬元，總計裁罰25萬元。

106年業者向枋寮鄉公所申請變更變容許使用，枋寮鄉公所一直到今年7月才啟動初審，縣府在7月復審時即依違反畜牧法對業者開罰，目前已3度裁罰共125萬元，如果仍未改善，可依畜牧法撤照。

不過這段時間養雞場惡臭並未解決，昨天仍有網友在網路社團發文「環保局如果還是回覆沒異味，我真心建議該去大醫院作個檢查」！時代力量立委黃國昌因此深夜南下直播「惡臭」，感嘆「掌握權力的人一片噤聲不語」。

屏東縣政府環保局表示，在未撤照之前，樂樂養雞場仍是以5場計算，依環保署採樣檢測標準，周界異味的官能測定必須排除干擾，但因為5場相連，難以辨別臭味來自哪一場，縣府雖曾依空汙法業者開罰，也曾向環保署「求救」，但都認為空汙來源難認定，業者也成功訴願撤銷罰單。