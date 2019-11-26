校園雙機統一發包 教局：不可行

2019-11-26 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄報導



李喬如批評市府辦理雙機招標案分開招標，無法以量制價，把市民當「盤仔」（凱子），要求尚未裝雙機的學校統一招標競價，其餘324所學校雙機採購約需經費15億5000萬元。副市長葉匡時表示，執行時可因校制宜，吳榕峯持認為各校空間、屋況不一，不可能用統一採購執行。

李喬如昨要求高雄市34所學校校長列席，這34校已裝設空氣清淨機及冷氣機，李質詢時問校長「雙機是聯合招標還是個別招標採購」，僅有一位校長表示是受贈，未辦理招標。李喬如認為，既然全市要裝，為節省經費，大量採購可降低價格，才符合經濟效益，要站在市民最大利益做考量。 高雄市議員李喬如和教育局長吳榕峯針鋒相對。 圖／翻攝自高雄市議會頻道 分享 facebook

葉匡時說，統一招標競價不一定是最有效方法，有時也可以兩三所學校合併採購，執行要因校制宜。

吳榕峯回應，學校教室空間大小不一，有的裝一台冷氣，有的裝兩台冷氣才夠，有的學校還要做電力改善，以小港國中為例，冷氣機、空氣清淨機設備費1030萬元，但小港國中做電力改善就需要1300萬元，每個學校屋況不一，就像市民家裝冷氣機，需考量每個空間坪數不同。