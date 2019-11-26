沈玉琳哥哥被爆人事跳兩級 高雄經發局晚上緊急說明

藝人沈玉琳的哥哥沈玉璞最近傳出跳兩級，從原7職等的右昌圖書館分館主任升經發局秘書室主任，高雄市政府經濟發展局晚上發表聲明說，高市府強調用人升遷一切合法。

經發局說，因應高雄市經濟發展局業務需要，秘書室主任職務由市立圖書館分館主任沈玉璞遞補案，一切依規定辦理，不能因任何關係打壓合法公務人員升遷調任。圖書館舘方表示，沈玉璞是8職等年功俸6級，占圖書館分館主任缺為7職等，其實8升9職等是正常的。

沈玉琳的胞兄沈玉璞，近日市府發布的新人事派令， 沈玉璞升任9等的經發局秘書室主任，預定12月9日報到。

據了解，沈玉璞曾任民政局科員、文獻會管理組長等職，民國99年底調任右昌圖書館主任至今，公務員生涯已27年。

高雄市經發局說，沈玉璞是國立中山大學研究所畢業，取得81年特種考試台灣省地政人員乙等考試及格。自81年初任公職，歷經課員、科員、助理編纂，從94年起擔任高雄市文獻委員會薦任第8職等組長職務，後因機關改制、修編，自99年12月25日起降調薦任第7職等高雄市立圖書館分館主任迄今。

經發局說，這次人事任用案借重沈玉璞地政專業財產管理、工程規畫及圖書館行政庶務工作經驗等豐富職務歷練背景，擔任經濟發展局秘書室主任以協調整合、辦理工程招標，確保採購品質、落實執行各項行政事務工作。