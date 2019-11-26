開發高雄駁二的in89集團 有意進軍打造雲林駁二

2019-11-26 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



成功開發高雄駁二特區的in89集團現勘，棟間地面擁有國內少見的雙鐵共構鐵道，認為台糖虎尾糖廠擁有豐厚人文底蘊，創造雲林駁二並非難事。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 成功開發高雄駁二特區等多個縣市文化藝術園區的IN89映集團，今天由集團執行長蔡政宏與台糖虎尾總廠簽訂MOU備忘錄，計畫把4棟停用超過30年的木構舊倉庫，開發為「雲林駁二」，與鄰旁即將開發的酒精槽結合為親子水岸、文化藝術特區，成為雲林家庭親子和年輕人的新天地。

緊鄰虎尾市區的糖廠佔地廣闊，是目前台灣唯二運作製糖的糖廠，開發高雄駁二藝術特區的知名in89影城集團，有意擴展台灣藝術領域，在立委蘇治芬穿針引線下，相中虎尾糖廠肥料中心4座停用30多年的木構倉庫，檜木樑與泥柱拋光的獨特建築，挑高透空，別具風味。

「最喜歡呼吸老建築的味道！」in89映集團執行長蔡政宏說，他們從台北西門町電影街起家，近年來積極推動影城融入不同元素，為低迷的電影業找出一片天，高雄駁二是典型成功案例，虎尾擁有豐厚的文化底蘊，「返校」電影的布偶就取自虎尾，尤其虎尾糖廠獨天得厚，豐富的老建築，打造「雲林駁二」指日可待。

「連鎖不複製」蔡政宏說，未來舊倉庫除有親子電影院，將結合在地文化和糖史，打造具層次感又多元的藝術園區，雖有駁二的影子，卻呈現不同的藝文樣貌，環顧週遭環境後，他認為開發成功的機率相當高，這也是他看中舊倉庫的原因。

今天上午由蔡政宏和虎尾糖廠經理張西德簽署MOU合作備忘錄，台糖總管理處副總經理陳立人表示，in89集團的規劃完善，透過舊倉庫活化，重現糖都之美，台糖樂見少商業多文化的開發模式。

再好的環境都需要人流支撐，蘇治芬說，高雄駁二倉群活化招攬200萬的遊客，藉由親子電影貼近居民生活，導入在地文化，醞釀醇厚的人文，帶動觀光，台糖作為糖廠主人，當然沒有缺席的理由。