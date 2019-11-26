獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



高182道路裝置「區間測速照相」，31.5公里處有第二台照相機，位於內門西門國小入口處附近。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 高市182線道內門路段列入高市第二處「區間測速照相」取締道路，28.6公里至33公里處共裝設三支照相設備，採用前、中、後三處定點測速。警方表示，啟用日期約在今年底至明年初，測試一段時日後進行檢討，正式實施後才會開單告發。

182線道是高雄內門通往台南龍崎的重要道路，山區道路崎嶇，平日不少砂石車行走，假日則是吸引重機、跑車或單車騎士來練車，交通事故頻傳。

為改善道路交通安全，警方爭取設置「區間測速照相」設備，近日已在高182線33K、31.5K、28.6K三處地點設置照相機。警方解釋，一般測速相機針對行經定點的超速車輛照相告發，區間測速照相則在指定路段內設置二或三台測速機，駕駛人的區段通行時間若低於公告秒數會受罰。

旗山警分局交通組指出，182線道內門中埔頭至台南龍崎是易發生事故路段，經過交通專業人員勘查，近5公里的路程共設置三座照相機。中間那座是因為此區段距離長，且有多處岔路口，此外，也是為了防制駕駛人刻意停車拖延通行時間而設。