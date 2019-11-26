屏東優質香蕉進軍日本 爭取納入東京奧運採購單

2019-11-26 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



台灣早年有香蕉王國美譽，外銷日本由1960年代巔峰期一路跌至谷底，農委會前年成立香蕉產業策略聯盟，今年5月透過香蕉外銷平台協助媒合，在屏東簽訂首年500公噸採購合約，今天起再分3次出貨合計18公噸屏東蕉，攻入日本茨城縣、長野縣等地超市；農糧署長胡忠一說，在致力外銷量成長外，也積極向日方爭取將包括香蕉在內的優質台灣農產品，納入東京奧運採購食材。

胡忠一說，為拓展日本新消費族群，農糧署計畫性培養日本學童從小認識台蕉，並在超市辦理一系列香蕉行銷活動，11月1日到日本茨城縣促銷台灣蕉，原定分3天促銷，結果首日就銷售一空，日本商社見消費者反映熱烈，隨即追加訂單，由青果社屏東分社協助集貨，今天起連續3周出貨，突破台蕉僅在日本東京、大阪、名古屋及福岡等一線城市銷售現狀。

他說，台灣利用不同緯度、日照長短及海拔高度等溫度差異，可全年培育果肉質地細緻、香氣濃郁、風味絕佳的香蕉，不但是國人不可缺少的水果，更曾在民國60年代創造年銷日本40萬公噸的佳績，日本長輩也極懷念台蕉美好的滋味；台蕉與與熱帶國家香蕉有區隔，但台蕉多為小農栽培，無法與菲律賓以大面積栽培，勞力及資材等生產成本低的菲蕉競爭。

他說，農委會在日本採「高品質」、「新族群（學童）」策略，重新定位台蕉在日本消費市場的銷售策略，今年至10月底已外銷2715公噸，較去年同期1670公噸增加62.5%；今年外銷預計可達逾3000噸，成長近1倍，更是近年新高，近期冬蕉豐收，產量增價格略有下滑，但上蕉外銷日本可達32元，以外銷拉抬國內價格。