高市議員促雙機採購統一招標競價 葉匡時：可因校制宜

2019-11-26 16:23 中央社 高雄26日電



民進黨高雄市議員李喬如不滿市府辦理雙機招標案採分開招標，無法以量制價節省公帑，質疑市府是在圖利廠商，促市府未來統一招標競價，副市長葉匡時表示，執行時可因校制宜。

李喬如在總質詢鎖定韓國瑜競選市長時提出兩年內要與業者研究於學校裝置冷氣機、空氣清新機。她批評教育局急著為韓國瑜達成政見，匆匆上架，「雙機」採購分開招標，無法節省納稅錢。

她指出，今年雙機採購經費新台幣2.7億元，如果統一辦理會因為以量制價省下很多納稅錢，並主張未來辦理尚待執行的324所學校雙機採購約新台幣15億5000萬元以統一招標辦理，李喬如估計至少可以省下約5億元公帑，促市府勿「亂搞錢」，把市民當「盤子」（傻子）騙。

面對李喬如追問有關韓國瑜承諾兩年內裝設冷氣機的政見。葉匡時答覆，媒體報導是否屬實要再確認，因為有很多假新聞等。李喬如不滿葉匡時的答詢，雙方有一番爭執。

李喬如追問採購招標並批評質詢的內容葉匡時答不出來，她顯得不耐並催促葉匡時「你在浪費我的時間嗎？」一度怒拍桌子，葉匡時怒回「妳的時間成本不會比我的時間成本高」，李喬如也回「你跩！」雙方你來我往互不相讓。

至於未來待採購的雙機各有1萬多台，是否統一招標或也是拆開發包？葉匡時表示，由學校各自處理；他不認為統一招標競價是最有效方法，有時可能可以兩三所學校合併也不一定，執行時要因校制宜。李喬如不滿葉匡時的答覆，她說，如果不統一招標，合理懷疑在圖利廠商迴避監督，未來要送調查局、政風處。

李喬如並批評教育局長吳榕峯不提供有關捐款購置雙機的企業，讓她擔心是否市府「借勢借端恐嚇廠商」。吳榕峯答詢，有業者捐了7000萬元給市府並堅持不透露企業名稱，面對李喬如追問企業廠商一事，吳榕峯說要去問企業願不願意被公開。

李喬如於總質詢後受訪表示，會要求知道捐款企業是擔心「政府借勢借端恐嚇企業界」，也質疑有空污業者因為要免除受罰而妥協捐款。

有關雙機未統一招標，吳榕峯於總質詢後受訪表示，學校教室大小不一，學校供電狀況不同，所以由學校依採購法招標；至於趕在10月底招標裝設雙機，因為空氣污染季節就要開始了。