進入課文體驗 北市懷生國小到甲仙「拔一條河」

2019-11-26 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／連線即時報導



高雄市甲仙國小與台北市懷生國小是城鄉共學的夥伴學校，近日懷生35名師生到甲仙交流3天，甲仙將電影「拔一條河」與地方特產「梅芋竹」納入特色課程，懷生師長實際下場拔河，師生深刻體驗甲仙人永不放棄的故事。

教育部將城鄉共學定調為競爭型計畫，甲仙國小連續3年入選此計畫。校方指出，今年以微電影教學作為兩校學生交流主軸，兩校學生進行實體交流之前，先透過網路視訊共學，兩地學生以「東京盆踊」（黃明志創作）為基礎，融入台北與甲仙兩地特色，各自創作出「甲仙盆踊」與「懷生盆踊」作品。

甲仙「拔一條河」的電影情節已被編入小學五年級課文。交流課程中，拔河隊教練蔡富玉指導來賓學習握繩，解說拔河隊隊員為何會磨破皮與長出厚繭，最後懷生師長上場挑戰拔河隊學生，親身體驗拔河樂趣；另以校本課程「梅芋竹樂園」為主軸，由地方達人陳敬忠導覽學生參觀貓巷、甲仙分駐所百年樟樹等地景點，另有芋冰與芋餅DIY活動，兩地學生一起體驗DIY課程。

懷生國小校長彭惠儀表示，兩校師生初次交流，置身「拔一條河」電影的真實場景，是一次難得的體驗。