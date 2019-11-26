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進入課文體驗 北市懷生國小到甲仙「拔一條河」

2019-11-26 15:41聯合報 記者徐白櫻／連線即時報導

高雄市甲仙國小與台北市懷生國小是城鄉共學的夥伴學校，近日懷生35名師生到甲仙交流3天，甲仙將電影「拔一條河」與地方特產「梅芋竹」納入特色課程，懷生師長實際下場拔河，師生深刻體驗甲仙人永不放棄的故事。

教育部將城鄉共學定調為競爭型計畫，甲仙國小連續3年入選此計畫。校方指出，今年以微電影教學作為兩校學生交流主軸，兩校學生進行實體交流之前，先透過網路視訊共學，兩地學生以「東京盆踊」（黃明志創作）為基礎，融入台北與甲仙兩地特色，各自創作出「甲仙盆踊」與「懷生盆踊」作品。

甲仙「拔一條河」的電影情節已被編入小學五年級課文。交流課程中，拔河隊教練蔡富玉指導來賓學習握繩，解說拔河隊隊員為何會磨破皮與長出厚繭，最後懷生師長上場挑戰拔河隊學生，親身體驗拔河樂趣；另以校本課程「梅芋竹樂園」為主軸，由地方達人陳敬忠導覽學生參觀貓巷、甲仙分駐所百年樟樹等地景點，另有芋冰與芋餅DIY活動，兩地學生一起體驗DIY課程。

懷生國小校長彭惠儀表示，兩校師生初次交流，置身「拔一條河」電影的真實場景，是一次難得的體驗。

甲仙國小校長陳姚如表示，明年初懷生國小學生會來甲仙Long stay（長住），深入甲仙生活日常。此外，懷生國小的外師也會進駐甲仙國小，讓校內學生沉浸在全英語的教學環境中。

北市懷生國小學童到甲仙城鄉交流，小朋友在芋冰城體驗如何製作芋餅。記者徐白櫻／翻攝
北市懷生國小學童到甲仙城鄉交流，小朋友在芋冰城體驗如何製作芋餅。記者徐白櫻／翻攝
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北市懷生國小師長上場體驗拔河運動，直呼印象深刻。記者徐白櫻／翻攝
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高雄市甲仙國小與台北市懷生國小是城鄉共學的夥伴學校，35名懷生國小師生到甲仙交流...
高雄市甲仙國小與台北市懷生國小是城鄉共學的夥伴學校，35名懷生國小師生到甲仙交流，前往芋冰城參觀製冰過程。記者徐白櫻／翻攝
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高市甲仙國小拔河隊學生上場示範拔河技巧，北市懷生國小學生在旁觀看。記者徐白櫻／翻...
高市甲仙國小拔河隊學生上場示範拔河技巧，北市懷生國小學生在旁觀看。記者徐白櫻／翻攝
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拔河微電影DIY

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