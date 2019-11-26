道安界奧斯卡獎揭曉 金門獲「金安獎」卓越獎

2019-11-26 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



被譽為是道安界的「奧斯卡」的「金安獎」得獎名單揭曉，金門縣警局長張國雄（中）與得獎者都專程到台北領獎。圖／警方提供 分享 facebook 被譽為是道安界的「奧斯卡」的「金安獎」得獎名單揭曉，除金門縣政府獲得最高榮譽「卓越獎」外，金門縣警局獲得「酒後駕駛防制專案績優」獎項殊榮。

至於個人得獎者有金門縣汽車駕駛員職業工會會員梁榮德榮獲優良職業汽車駕駛人獎外，金湖義交中隊中隊長王勇培獲得促進道路交通安全績優獎-義勇交通警察績優獎、金沙國小導護志工李惠鈴獲得導護志工績優獎、金門縣警察局小隊長陳永林交通警察績優獎。

金門縣警局表示，交通部為表揚針對全台道路交通安全宣導有所貢獻的單位及個人，從1989年開始設立「金安獎」，今年「金安獎」單位獎項計有金門縣政府獲得院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」卓越獎、縣警局獲得道路交通安全專案績優獎-酒後駕駛防制專案績優獎項殊榮。

警方表示，金門獲得院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」卓越獎的得獎事蹟：一、107年度起陸續闢建金門航空站第三停車場及山外車站停車場等2處基地之平面停車場，新增路外停車格計348位：並推動「鳳翔社區停車空間改善計畫」，購回停車場公共設施用地。

二、完成金城城區路外停車資訊系統建置，另搭配「金好停APP」顯示臨近停車場，輔以路徑指引便利用路人前往停放，改善路邊違規停車。三、加強改裝車輛交通違規稽查、噪音執法作為，規劃並執行「監、警、環聯合稽查交通違規專案勤務」，經由加强宣導及稽查取締改裝重輛，減少金門地區此類交通亂象。

四、訂定「春節連續假期交通疏導工作執行計畫」，實地會勘交通管制措施，並運用M-Police路口監視器及臉書直播，立即反映派遣增加警力前往疏導。五、107年加強取缔重大交通違規重點項目7037件，較106年度取締5093件，增加1944件，增加比率達38.17％。

六、執行年滿75歲之高齡駕駛人換照或繳回，107年寄出357件換照通知書，166人完成換照，達成107年辦理銀髮族駕駛關懷方案50％目標值。七、107年首次至金門監獄辦理「酒駕再犯專班」，進行實地教育課程，讓學員瞭解監獄中之生活，以震撼教育方式達到遏阻酒駕之效果。