金門第54家診所開設！ 免掛號費、假日也看診

2019-11-26 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



醫療資源缺乏，是金門民眾長久的痛！2位畢業於台大醫學院的醫師吳美倫和林信宏特別跨海來金門開設「 台大中心診所」，並進駐金城重劃區，醫院營運長廖鴻鈞表示，為了服務金門鄉親，醫院每週一至週日每天都有看診，且不收掛號費，希望能幫金門鄉親守護健康。

繼上週六台中澄清醫療體系選擇進駐金門開診所，短短不到2天，昨天又有一家診所開幕，台大中心診所是金門第54間民間診所，也是金城重劃區繼洪長享牙醫診所、吳阿謹愛人放心診所後，第3家進駐金城黃金地段的醫療院所。

台大中心診所由院長吳美倫、行政副院長陳君彥、醫師林信宏3人一起主持診所開幕，強調將會秉持以「病患為中心」的醫療理念，為在地提供高品質、人性化的醫療服務。

吳美倫在受訪時表示，她與林信宏是台大醫學院畢業的學姐與學弟，她的專長是放射診斷，具有多年全身健康檢查、影像判讀經驗，包括核磁共振、電腦斷層、乳房攝影及X光檢查判讀，此次來金門開業，她也是抱持服務縣民的心，除了貢獻個人經驗所學，也會提供病患正確醫學預防及保健常識，從預防醫學上著手。

林信宏未來則是長駐金門的醫師，他表示已在台灣執業20多年，他曾在台大眼科住院醫師受訓，後來因個人眼睛問題改走小兒專科，20餘年來，他除了在台北馬偕醫院取得小兒胃腸專科醫師資格，在台北市立聯合醫院婦幼院區服務期間，也先後取得台灣兒童急診和家醫科專科醫師資格。

林信宏也透露，今年9月起，他曾到廈門執業一段時間，發現大陸的家長在醫療方面的認知跟台灣有很大的落差，像「中耳炎」在台灣，可能先吃藥一陣子在觀察；但在大陸，竟然小朋友就要進醫院接受麻醉，在照一堆片；甚至出現小朋友只是「鼻竇炎」竟要照電腦斷層，林信宏說，照1次斷層的幅射量相當40、50張的X光片，對小朋友的危害很大。