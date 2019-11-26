恆春半島明年納入偏遠加給 人事主管：現實問題仍難解

2019-11-26 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



台灣最南端的屏東恆春半島，公教人員流動率高，縣長潘孟安爭取納入地域加給表支給範圍，行政院同意將恆春鎮、車城鄉、滿州鄉及枋山鄉4鄉鎮納入偏遠地區加給適用範圍，定明年1月1日正式實施；在地1名人事主管說，恆春地區外地公教人員占了逾七成，加薪誘因，仍難敵和與都會有大段落差的生活機能、醫療、教育和遠距交通等現實問題。

為照顧偏鄉公教人員的權益，縣府104年訂定「本府恆春半島地區各機關學校補助員工交通費注意事項」，透過每個月最高補貼3000元交通費用方式，減緩公教人員負擔；縣府也將於恆春、滿州、牡丹、枋寮、枋山及來義等地區興建公教宿舍，解決住的煩惱，期能提高公教人員留任意願，同時為恆春半島4鄉鎮爭取納入地域加給表支給範圍。

「恆春半島公教人員的流動率高，主要是逾七成都是外地人，要留下來，除非是在地結婚生子，能有偏鄉加給當然高興，但時間到了，還是會請調！」吳姓人事主管說，年輕的公務員或主管，初任分發到恆春半島，除非在地結婚生子，不然都抱著當成「跳板」的心態，加薪心裡爽一下而已。

家住高雄市、在恆春鎮任教的陳姓小學老師說，縣府雖有每月最高補貼3000元交通費，但兩地相隔百里，不可能每天通車，根本用不到，即使蓋了公教宿舍，還是比不上自己的家，明年開始多了數千元偏郷加給，但還是會選擇任期到了就請調；另名住屏東市在鄉公所任職的未婚女主管說，加薪是很高興，但時間到了，請調回家的心不變。