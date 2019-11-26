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高雄34名校長列席議會 李喬如要求雙機一定要公開招標

2019-11-26 10:41聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市議員李喬如今天上午在市政總質詢時罕見要求高雄市34所學校校長列席，這34所學校已裝設空氣清淨機及冷氣機，李喬如認為，既然全市要裝設，為節省經費，一定要將其餘尚未裝設的320多所學校雙機設備統一辦理發包，教育局長吳榕峯認為，每個學校教室空間大小不可能用統一採購來完成的。

李喬如今天在市政總質詢時，要求已在今年10月裝設雙機設備的學校校長列席議會，李喬如當場詢問校長，除其中一所是由廠商直接捐贈外，其餘都是各校自行發包裝設雙機。

李喬如認為，全高雄市有358所學校，如果都各自發包和統一採購，價格一定不一樣，如能統一發包，大量採購，勢必可以降低價格，節省經費，要求教育局採統一採購比較符合經濟效益。

高雄市教育局卻有不同看法，教育局長吳榕峯說，不可能用統一採購來完成的。李喬如和吳榕峯雙方你來我往，針鋒相對，主要教育局堅持各校狀況不同，不能統一發包，就像全市營養午餐不能統一辦理。

吳局長說，每個學校教室空間大小不一，有的裝一台冷氣，有的要裝兩台冷氣才夠，學校有的還要做電力改善，以小港國中來說，它的冷氣機和空氣清新機設備費，教育局給1030萬元，但是小港國中要做的電力改善，就需要快1300萬元，每個個學校狀況是不一樣的。

吳局長說，教室大小都必須依空間不同一裝設備，還有的學校必須改善電力改善，才能裝冷氣，至於為什麼會趕在10月底前裝設完成，因為高雄空汙在10月底就開始非常嚴重，教育局當然要要求學校一定要做。

吳榕峯一再強調，高雄市有358所學校，扣除已做好的34所，還有320多所，未來必須在2年內完成，由於各校教室空間不同，不可能用統一採購來完成的，「就像你們家的冷氣機一樣，每個房間大小不一樣，你不會裝統一的規格」。

高雄市議員李喬如今天要求高雄市34所學校校長列席議會。記者謝梅芬／攝影
高雄市議員李喬如今天要求高雄市34所學校校長列席議會。記者謝梅芬／攝影
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高雄市議員李喬如和教育局長吳榕峯針鋒相對。記者謝梅芬／翻攝自高雄市議會頻道。
高雄市議員李喬如和教育局長吳榕峯針鋒相對。記者謝梅芬／翻攝自高雄市議會頻道。
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高雄市議員李喬如今天罕見要求高雄市34所學校校長列席議會。記者謝梅芬／攝影
高雄市議員李喬如今天罕見要求高雄市34所學校校長列席議會。記者謝梅芬／攝影
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高雄市議員李喬如今天罕見要求高雄市34所學校校長列席議會。記者謝梅芬／攝影
高雄市議員李喬如今天罕見要求高雄市34所學校校長列席議會。記者謝梅芬／攝影
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教育局高雄市

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