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韓國瑜問中共如何控制台選舉 台灣基進：先控制國民黨

2019-11-25 23:26聯合報 記者蔡容喬／即時報導

香港區議員選舉泛民派大勝，國民黨總統參選人韓國瑜晚間在臉書以標題「正視民意 珍惜民主」發文道賀，文末還問「中共香港選舉都控制不了，如何控制台灣選舉？」台灣基進黨主席、不分區立委參選人陳奕齊酸韓「要控制台灣選舉很簡單，就是先控制國民黨」。

針對台灣基進的發言，韓國瑜競選辦公室表示，對於香港選舉結果已發表相關聲明，不再隨特定團體起舞。

陳奕齊問「誰說泛民拿下區議員選舉就代表中共無法控制台灣？」他批國民黨的不分區名單一個比一個親中，根本就是習近平屬意名單，遭輿論抵制喬了好幾天，只有邱毅被換掉，「中共要控制台灣選舉，首先要像香港一樣，在台灣有自己的『建制派』，而這個建制派，就是中國國民黨。」

陳奕齊分析，中共遲未對香港施以重手，是因美國人權法還沒有開鍘，一旦開始對中國官僚進行制裁，中共再無顧忌，香港肯定面臨一波新攻勢。早在2018年香港就有數名泛民主派議員，因政治立場不符當局要求，被撤銷議員資格，今日勝利並不代表香港民主的前進，議員選上還是可能會被中國官方DQ（取消資格）。

陳奕齊說，中共操控選舉的方式，是利用資訊戰、假新聞扭曲台灣人的認知，造成台灣民主的混亂。中共對台滲透的危害，是長期且全面性的，並非一次性選舉可以囊括，更運用網路作戰方式，跨國界協助自己屬意的政治人物，「韓國瑜，不要忘記你也是受益者！」

韓國瑜晚間發文賀香港泛民派大勝，文末還問「中共連香港選舉都控制不了如何控制台灣選...
韓國瑜晚間發文賀香港泛民派大勝，文末還問「中共連香港選舉都控制不了如何控制台灣選舉？」台灣基進主席陳奕齊酸「很簡單，先控制國民黨」。圖／台灣基進提供
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香港選舉中共韓國瑜

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