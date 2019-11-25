老農退休要領1萬或1.5萬？ 邱議瑩、王齡嬌各有想法

2019-11-25 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



選舉日近，各地立委參選人政見陸續出爐，高市立委第一選區包含14個行政區，燕巢芭樂、大樹鳳梨、大社蜜棗、旗山香蕉與美濃稻米等作物皆與行政區劃上等號，農民也有高齡化趨勢。民進黨參選人邱議瑩提出「老農年金制度化，每月至少領1萬5千元」；國民黨王齡嬌則是拋出「老農津貼每月每人1萬元」爭取支持。

現行老農津貼每月為7256元，明年會依物價指數調整至7550元。民進黨邱議瑩提出「建立退休老農制度、每月至少領1萬5千元退休金」，且推動《農業保險法》等農業政策。邱指出，現行老農津貼只領7千多元，希望推動年金制加上津貼，讓退休農民每月可領1萬6、7千元，不完全由政府編列預算，農民從年輕開始投保，退休不會只有老農津貼保障生活。

《農業保險法》尚未完成立法，邱議瑩希望透過設立農業保險基金，幫助台灣農民減少天然災害，保險涵蓋天然災害與病蟲害造成的農損。

國民黨王齡嬌提出「老農津貼每月每人1萬元」、訂定《老年農民福利法》等政見。王齡嬌表示，現行《老農津貼補助》是暫行條例，對於農民的支付額度不高，與勞保退休金相較來得少，現行的老農津貼金額太少，至少應提高至1萬元。

此外，王齡嬌認為，近程先提高老農津貼，之後再往立法方向努力，希望制定《老年農民福利法》，讓老農每月可擁有2萬元生活費。