屏東縣永久屋十年聚人氣 房屋不夠學校空間也不夠

2019-11-25 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／即時報導



莫拉克風災後，政府在屏東縣總計興建了1320幢永久屋，由於永久屋部落距離平地近，回到部落居住的居民愈來愈多，不但學生人數激增，房子也不夠住，最近不斷有居民反映希望政府可以釋出永久屋附近的閒置土地讓他們建屋，或是釋出餘屋，雖然縣長潘孟安今在議會質詢時坦言未來要增設必須先突破法令的限制，但也凸顯永久屋在啟用十年後，陸續的居住問題已慢慢浮現。

十年前的莫拉克風災重創屏東縣山區，造成霧台、三地門、瑪家等多個部落被迫遷村，當時政府透過民間援建在屏東縣分別設置了長治百合、禮納里及吾拉魯滋、新來義等永久屋部落，剛開始以實際居住人口為依據配屋，後來發現有許多原住民因為就業就學，早就把戶籍遷往他處，但仍經常住在部落，縣府一度以維持部落的完整性爭取放寬。

不過歷經十年變遷，各地的永久屋部落幾乎都已住滿，由於永久屋接近平地，過去不得已在外租屋的族人，近年也有不少人搬回部落，霧台鄉民代表柯信雄就曾說，現在住在部落的族人真的變多了。

縣議員陸月嬌今天在議會質詢時，就為永久屋的居民請命，「因為永久屋已經不夠住了」，他們希望可以利用永久屋部落仍剩餘的空地建屋，另外在長治百合部落還剩11戶，目前供社團等單位做公益使用，也有族人希望應該先撥給有需要的族人。

屏東縣長潘孟安表示，永久屋的興建及分配是根據重建特別條例，如今特別條例已經結束，要再建屋，必須先突破法令的限制，另外餘屋也是依規定做公益使用，如何再利用，恐怕尚需再研議。