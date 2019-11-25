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賴峰偉會見歐雨修 盼推交換學生深化交流

2019-11-25 18:44中央社 澎湖25日電

澎湖縣長賴峰偉今天會見美國在台協會高雄分處長歐雨修時表示，期許深化雙方合作關係，推動交換學生互訪，提高學生對於兩地文化的體認以及多元化的欣賞。

歐雨修表示，有許多美國人在澎湖從事語言教學工作，感謝澎湖縣政府對美國在台協會支持，以及在澎湖的美國公民關懷與照顧。另外，他也對賴峰偉第三次擔任縣長政績感到十分好奇。

賴峰偉表示，過去擔任縣長時大力整頓澎湖環境，遷移2萬5000座墳墓，興建納骨塔及火葬場，推動青青草園美化環境。這次第三次擔任縣長更動員澎湖各機關團體、96個村里清理206公里、300噸海漂垃圾，打造澎湖成為乾淨宜居城市。

賴峰偉也向歐雨修宣揚澎湖之美。他說，澎湖海鮮是全台名列前茅，林投公園1200公尺黃金海岸沙灘美景勝過歐洲任何景觀，在林投沙灘喝咖啡是人間一大樂事，他期盼歐雨修有機會常來澎湖，欣賞澎湖自然美景。

依澎湖縣政府提供新聞資料，歐雨修生於美國馬里蘭州，在進入國務院之前，曾在華盛頓特區工作，擔任財務分析師，曾任職於東亞暨太平洋事務局的紐澳暨太平洋島事務處，擔任澳洲事務辦公室主任，並曾在日本及台北工作多年，說得一口流利中文，對台灣的政治及人文環境相當瞭解。

澎湖賴峰偉

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