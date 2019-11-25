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農業大縣缺工仍無解？屏東第2選區立委參選人交鋒

2019-11-25 17:37聯合報 記者江國豪／即時報導

屏東為農業大縣，近年來農忙時期常面臨缺工，屏南地區人口萎縮，缺工情形更為明顯，各立委參選人針對農業議題進行攻防。國民黨立委參選人周佳琪認為，應增加農民收入降低承擔風險，並開放讓農民申請臨時勞動力，以紓解農務缺工；與時代力量結盟的無黨籍立委參選人張怡認為，政府補助工資導入勞動力是關鍵；兩位民進黨背景的無黨籍候選人，也提出各自看法，鄭朝明提出，以地方機關作為窗口，以提供本籍勞動力，兼具刺激地方就業；立委蘇震清認為應就季節性、常態性不同缺工型態進行檢討改善。

蘇震清表示，季節性缺工多有地域性、作物產期的區別，農委會正推動農業技術團、農機代耕團等服務因應。針對常態性缺工問題，小英政府正在推動農民大小型農用機具補助措施，以提升生產模式自動化、機械化程度；另外，他在立法院本會期，已研議提供農校生畢業後2年，每年36萬從農準備金，以強化青年務農誘；因其他基礎勞動力若仍不足，可研議由外國人力補充。

周佳琪表示，將力推農業生物科技轉型，輔導農民採用科技提高產能，並鼓勵林下經濟，增加土地上農業產值，增加農民收入。農忙時小農的勞動力問題，可適度引進國外移工，由農會調配，協助小農解決農忙季節缺工的問題。另外，將爭取擴大農業保險範圍，增加品項，採取因地制宜的保險方式，讓農民無後顧之憂。

「農業政策應該把好水、好土，留給下一代」張怡表示，農民無法負擔勞動成本是缺工主因之一，她認為政府應補助農民降低勞動成本，提升工資導入勞動力。她舉例恆春農民因成本考量，使用除草劑，卻因此導致土壤、水資源受到污染，若政府補助雇人工除草費用，一來對環境友善，亦能提升每日工資，吸引地方勞動力，政府應該把錢花有意義的補助上。

「法規是死的人是活的，要窮則變變則通」鄭朝明表示，他在地方觀察，農業缺工現況仍無改善，農民收入低導致無法長期負擔人力成本，他認為應該設計一套制度，在農忙時期，由鄉公所或農會扮演人力窗口，供應短期本籍勞動力，供農民申請，既滿足需求也刺激地方就業，另外，外籍勞工從農的相關法規也應鬆綁。

屏東第2選區參選人國民黨周嘉琪（左一）、無黨籍蘇震清（左二）、張怡（左三）、鄭朝...
屏東第2選區參選人國民黨周嘉琪（左一）、無黨籍蘇震清（左二）、張怡（左三）、鄭朝明（左四）針對農業缺工問題，提出政見交鋒。圖／本報資料照片
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屏東為農業大縣，如何解決農業缺工問題，屏東第2選區立委參選人各有方案。圖／本報資...
屏東為農業大縣，如何解決農業缺工問題，屏東第2選區立委參選人各有方案。圖／本報資料照片
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