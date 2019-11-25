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2020大選 澎檢方推雙新4步查察賄選

2019-11-25 17:36中央社 澎湖縣25日電

澎湖地檢署檢長黃謀信今天在犯罪預防等微電影中表示，明年大選，澎檢查賄推出雙新4步，包括以科技的新技能和設備雙新與反賄QRcode、App、阿智說法、微電影等，強化檢警調查賄。

澎湖地檢署及犯罪被害人保護協會澎湖分會舉辦犯罪預防暨犯罪被害人保護宣導微電影頒獎活動，今天在澎湖生活博物館舉行，由最高檢察署檢察總長江惠民與高等檢察署檢察長王添盛共同主持、縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與高等檢察署高雄檢察分署檢察長楊治宇等人都與會並頒發獎狀給各組得獎人。

江惠民表示，澎湖地檢首次推出犯罪預防微電影活動，校園學子及社會大眾發揮無限創意，讓查緝賄選、反毒、反酒駕及犯罪被害人保護等透過影片的傳達，不流於形式值得其他縣市來參考。

賴峰偉表示，澎湖地檢署首創法治教育微電影與電子書及網站專區，開啟澎湖地區法治宣導新頁，對澎湖學子及民眾而言也是一大福音，相信能有效提升法治教育水平。

澎湖地檢署檢察長黃謀信也向與會表示，明年總統和立委選舉，地檢署推出「澎檢查賄、雙新4步」，期以「新技能」與「新科技設備」等雙新來強化檢警調等查察賄選專業能力，搭配「反賄QRcode 、App、阿智說法、微電影」等4步，讓反賄步上雲端。

澎湖地檢署表示，此次犯罪預防等微電影，共計有國、高中、大專院校和社會組41組影片參賽，競爭激烈，經過評審後，社會組由「林禹宏的「心寬」奪得第一名、吳炯宏「熟毒深思」與許涵之「肖貪母湯補」分獲2、3名。而澎湖地檢署所自己也推出有「澎湖的美麗與哀愁」影片，記錄澎湖不為人知的哀愁，帶領轄內執法機關一同海上、陸上打擊犯罪、維護治安，守護澎湖所做的努力。

澎湖賄選

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