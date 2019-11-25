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台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

連續11年補助產業研發 屏東「隱形冠軍」在這裡

2019-11-25 17:21聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

屏東政府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），去年度共補助18家業者、1280多萬元投入創新研發，縣府今天舉行成果發表會，包括高纖水果豬肉乾、海木耳、智慧芽菜、咖啡果全利用等，展現屏東在不同領域的「隱形冠軍」。

屏東縣潘孟安表示，屏東縣地方型SBIR推動計畫自97年度開始推動至今已邁入第11年頭，藉由創新研發輔導及經費補助，協助具有研發構想的廠商降低研發成本與風險，11年來縣府總計補助9287萬元，協助154件研發構想實現，不僅取得超過40件專利申請，衍生的產值更超過6億元，許多研發廠商成果已於國內外市場銷售，成果亮眼。

去年度獲縣府與經濟部中小企業處補助的18家廠商，在研發成果的帶動下，產值明顯提升，例如「御田食品」看見微型創業商機，開發「客製化包裝平台開發計畫」，快速掌握廠商的訂單需求，結案時已增加600萬元營業額。「阿信農場」利用可可殼為原料，開發液態皂、頭皮潔淨皂、皮膚保溼噴劑等產品，提昇農產廢棄物再利用價值，目前產品已在該農場相關旅店上架販售，使用過的消費者都給予正面的評價。

還有「台灣好豆」利用去皮後餘剩的咖啡果肉(皮)，製作成果粉、多酚精華保養品及環保咖啡纖紙等相關創新產品，除降低生產成本外，更提高咖啡果實產值，其中保養品已獲得國外買家的關注，逐步走向國際市場。

縣府表示，今年度地方產業創新研發計畫共補助16家廠商，目前仍在執行中，未來將以歷年來成功的模式與經驗擴散，帶動更多的企業投入創新研發，讓屏東的在地人才能留在家鄉發光發熱。

屏東政府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），去年度共補助18家業者、12...
屏東政府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），去年度共補助18家業者、1280多萬元投入創新研發，縣府今天舉行成果發表會，包括高纖水果豬肉乾、海木耳、智慧芽菜、咖啡果全利用等，展現屏東在不同領域的「隱形冠軍」。記者翁禎霞／攝影
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屏東政府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），去年度共補助18家業者、12...
屏東政府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），去年度共補助18家業者、1280多萬元投入創新研發，縣府今天舉行成果發表會，包括高纖水果豬肉乾、海木耳、智慧芽菜、咖啡果全利用等，展現屏東在不同領域的「隱形冠軍」。記者翁禎霞／攝影
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屏東政府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），去年度共補助18家業者、12...
屏東政府推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），去年度共補助18家業者、1280多萬元投入創新研發，縣府今天舉行成果發表會，包括高纖水果豬肉乾、海木耳、智慧芽菜、咖啡果全利用等，展現屏東在不同領域的「隱形冠軍」。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣潘孟安

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