獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南即將開闢「高雄小港機場快捷公車」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南即將開闢高雄小港機場經台南機場、到各大飯店及台南轉運站的「高雄小港機場快捷公車」，預計單趟車資150元，台南市觀光旅遊局表示，這條線主要是方便國外旅客到台南觀光，但是台南民眾也可以利用出國，增加一個交通選項。

到國外去旅遊會發現先進國家為發展觀光，從機場到各觀光景點的交通非常便利，像日本關西機場到市區，除了有高速列車外，還有大巴士等，特別是大巴士雖然可能會遇上塞車，但大包小包的行李可以直接送到飯店門口，相當方便。

但目前不管是高雄小港機場或是台南機場到台南市區，交通都不方便；從高雄必須要先搭捷運到高雄火車站再轉搭火車到台南火車站，觀光客如果有行李，上下車子非常不便，小港機場則不是包車就是搭計程車。

台南觀光旅遊局目前規畫從明年第一季開通高雄小港機場快捷公車，路線是從小港機場─台南機場─台糖長榮酒店─香格里拉酒店─台南轉運站（火車站附近）─晶英酒店─大億麗緻酒店，總計7個站。

觀光旅遊局表示，主要是為方便國外旅客到台南觀光，特別是很早或很晚的班機，大眾運輸已結束營業，因此早上是4點半從台南出發，最晚大約晚上11點從高雄小港出發回台南，目前初步每天來回要在16個班次以上，除了特早與特晚的班次，其他將配合熱門時段飛機航班載送旅客。

觀光旅遊局目前編列一年1100多萬元的經費，如果未來生意很好、搭乘的人多，業者有收入，市府的補助就可以減少。

目前台南市民眾出國，如果是從小港機場出發，大多是搭乘民間租車，單趟車資約350元，由於搭乘的人相當多，有許多業者投資經營。