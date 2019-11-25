親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

23萬倍的好運！花43元買飯糰 順利抱回發票千萬獎金

高雄超商、咖啡店、速食店騎樓禁菸 12月起開始取締

2019-11-25 16:07聯合報 記者蔡容喬／即時報導

高雄市今年9月1日起在連鎖超商、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊推動全面禁菸政策，經3個月宣導期，將於12月1起正式稽查取締，副市長陳雄文今率市府團隊舉行「無菸騎樓 健康行」宣導誓師大會，隨即到附近的超商、咖啡店展開宣導，面對面向民眾及業者說明騎樓禁菸規定。

副市長陳雄文表示，為保障市民朋友健康，在戶外消費不受到二手菸侵害，市府與全市19大連鎖超商、咖啡店及速食店等業者合作，在全市上千家門市騎樓及庇廊同步展開禁菸措施，消費者不得在騎樓內吸菸，店家也不再提供菸灰缸，減少行人或其他消費者暴露在二手菸中，擁有更好的生活環境。

衛生局說，公告的19家業者包括連鎖超商（統一、全家、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等，可說是高雄市室外無菸版圖的一大邁進。

林立人表示，衛生局3個月來宣導847家次業者，並勸導現場違規吸菸民眾553人，期間也有民眾透過1999專線檢舉。由於12月1日稽查取締將上路，希望民眾遵守無菸環境，也彼此尊重，並呼籲吸菸者下定決心戒菸；一旦民眾吸菸遭查獲，將處2千元到1萬元罰鍰，商家如提供菸灰缸給消費者，也要被處分1萬到5萬元。

衛生局說，高雄市目前除了推動無菸騎樓，更已公告全市831座候車亭、257所學校無菸通學步道及澄清湖風景特定區等為禁菸場所，提醒吸菸民眾勿在禁菸場所吸菸，落實「吸菸禮節3不2要」，包括「不邊走邊吸菸、旁邊有人不吸菸、不在共同管線間吸菸」，「要互相尊重、要到室外空曠處或下風處吸菸」，如有戒菸需求，請撥打免費戒菸專線0800-63-63-63洽詢。

高雄市今年9月1日公告連鎖超商、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊全面禁菸，並於12月1...
高雄市今年9月1日公告連鎖超商、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊全面禁菸，並於12月1日正式取締，副市長陳雄文今率市府團隊舉行誓師，隨即到附近超商、咖啡店面對面向民眾及業者說明騎樓禁菸規定。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄市今年9月1日公告連鎖超商、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊全面禁菸，並於12月1...
高雄市今年9月1日公告連鎖超商、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊全面禁菸，並於12月1日正式取締，副市長陳雄文今率市府團隊舉行誓師，隨即到附近超商、咖啡店面對面向民眾及業者說明騎樓禁菸規定。記者蔡容喬／攝影
分享

衛生局禁菸超商

相關新聞

獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07

香港選舉結果引注目 綠營客家助講團籲「護國保台」

2019-11-25 16:06

高雄燕巢居民反對肉品市場 農會努力尋求三贏

2019-11-25 16:05

百人抗議屠宰場遷燕巢 副市長葉匡時允諾辦公聽會

2019-11-25 14:52

高雄旗山、內門、田寮三區 明午起停水9小時

2019-11-25 13:52

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

霧台鄉 拚年底公告生態景觀區

2019-11-24 23:39

高雄獎少22萬 評審：削弱在地性

2019-11-24 23:25

挑戰人生下半場／返鄉闢休閒農場 「時間留給家人」

2019-11-24 23:20

遠哲科學趣味競賽南區賽中山大學登場 89隊發揮創意

2019-11-24 23:05

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22

衛武營藝文中心2020年節目早鳥票 12月1日啟售

2019-11-24 18:48

「打狗鳳邑文學獎」高雄獎僅8萬 彭瑞金：恐減弱在地性

2019-11-24 18:18

黃偉哲到屏東開講 批4年前某個政黨騙了民進黨

2019-11-24 17:27

泰國移工報恩合建「石頭廟」 免費供餐20多年不中斷

2019-11-24 17:13

高雄81氣爆台南維冠倒塌不缺席 徐金松獲「鳳凰獎」

2019-11-24 17:06

要當眷村人要快！ 屏東勝利星村又有17幢開放進駐

2019-11-24 14:10

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人

2019-11-24 17:11

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品

2019-11-25 11:41

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

韓國東方舞名師台東表演 超強電力台下觀眾差點暴動

2019-11-24 18:16

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

泰國移工報恩合建「石頭廟」 免費供餐20多年不中斷

2019-11-24 17:13

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30

花蓮支持者盼韓國瑜站台 黃啟嘉競總成立大會宣布延期

2019-11-24 17:27

首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛gogoro

2019-11-24 17:15

民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了

2019-11-25 00:14

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

黃偉哲到屏東開講 批4年前某個政黨騙了民進黨

2019-11-24 17:27

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

影／朱立倫為輔選謝衣鳳拍唯美MV 推「太太會生氣」系列

2019-11-24 17:41

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友

2019-11-25 11:49

許銘春新竹站台 批韓國瑜落跑市長不敢說自己是高雄人

2019-11-24 18:06

立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業

2019-11-24 18:15

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top