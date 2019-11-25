高雄超商、咖啡店、速食店騎樓禁菸 12月起開始取締

2019-11-25 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄市今年9月1日起在連鎖超商、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊推動全面禁菸政策，經3個月宣導期，將於12月1起正式稽查取締，副市長陳雄文今率市府團隊舉行「無菸騎樓 健康行」宣導誓師大會，隨即到附近的超商、咖啡店展開宣導，面對面向民眾及業者說明騎樓禁菸規定。

副市長陳雄文表示，為保障市民朋友健康，在戶外消費不受到二手菸侵害，市府與全市19大連鎖超商、咖啡店及速食店等業者合作，在全市上千家門市騎樓及庇廊同步展開禁菸措施，消費者不得在騎樓內吸菸，店家也不再提供菸灰缸，減少行人或其他消費者暴露在二手菸中，擁有更好的生活環境。

衛生局說，公告的19家業者包括連鎖超商（統一、全家、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等，可說是高雄市室外無菸版圖的一大邁進。

林立人表示，衛生局3個月來宣導847家次業者，並勸導現場違規吸菸民眾553人，期間也有民眾透過1999專線檢舉。由於12月1日稽查取締將上路，希望民眾遵守無菸環境，也彼此尊重，並呼籲吸菸者下定決心戒菸；一旦民眾吸菸遭查獲，將處2千元到1萬元罰鍰，商家如提供菸灰缸給消費者，也要被處分1萬到5萬元。