高雄超商、咖啡店、速食店騎樓禁菸 12月起開始取締
高雄市今年9月1日起在連鎖超商、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊推動全面禁菸政策，經3個月宣導期，將於12月1起正式稽查取締，副市長陳雄文今率市府團隊舉行「無菸騎樓 健康行」宣導誓師大會，隨即到附近的超商、咖啡店展開宣導，面對面向民眾及業者說明騎樓禁菸規定。
副市長陳雄文表示，為保障市民朋友健康，在戶外消費不受到二手菸侵害，市府與全市19大連鎖超商、咖啡店及速食店等業者合作，在全市上千家門市騎樓及庇廊同步展開禁菸措施，消費者不得在騎樓內吸菸，店家也不再提供菸灰缸，減少行人或其他消費者暴露在二手菸中，擁有更好的生活環境。
衛生局說，公告的19家業者包括連鎖超商（統一、全家、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等，可說是高雄市室外無菸版圖的一大邁進。
林立人表示，衛生局3個月來宣導847家次業者，並勸導現場違規吸菸民眾553人，期間也有民眾透過1999專線檢舉。由於12月1日稽查取締將上路，希望民眾遵守無菸環境，也彼此尊重，並呼籲吸菸者下定決心戒菸；一旦民眾吸菸遭查獲，將處2千元到1萬元罰鍰，商家如提供菸灰缸給消費者，也要被處分1萬到5萬元。
衛生局說，高雄市目前除了推動無菸騎樓，更已公告全市831座候車亭、257所學校無菸通學步道及澄清湖風景特定區等為禁菸場所，提醒吸菸民眾勿在禁菸場所吸菸，落實「吸菸禮節3不2要」，包括「不邊走邊吸菸、旁邊有人不吸菸、不在共同管線間吸菸」，「要互相尊重、要到室外空曠處或下風處吸菸」，如有戒菸需求，請撥打免費戒菸專線0800-63-63-63洽詢。
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