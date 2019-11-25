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香港選舉結果引注目 綠營客家助講團籲「護國保台」

2019-11-25 16:06聯合報 記者翁禎霞／即時報導

香港區議員選舉泛民主派大勝，擔任民進黨全國客家助講團總團長的前新竹縣長林光華、立委鍾佳濱今天呼籲國人以香港追求民主為借鏡，效法客家先賢保家衛國的精神，護國保台，維護民主。民進黨中央黨部也將於11月30日晚上在屏東內埔展開護國保台造勢活動。

屏東縣有8個客家鄉，客籍人口約廿多萬人，以第一選區而言，包括麟洛、長治、內埔及高樹等鄉均為客家鄉，屏東市也有約7萬客家人口，客家族群已成關鍵選票，民進黨全國客家助講團總團長林光華、全國客家助講團副團長廖松雄、客家大隊長劉仕彩，以及屏東多個客家社團、縣議員李世斌、長治鄉長古佳川等客籍人士，今天公開力挺客家籍的總統蔡英文、立委鍾佳濱連任，同時號召鄉親參與11月30日在內埔農會廣場舉辦的「護國保台」晚會。

林光華調侃國民黨不分區立委名單，讓國民黨的總統選情雪上加霜，他強調，等失去民主才知民主的可貴，香港力爭民主值得台灣引以為鑑，而蔡英文是是最有魄力改革的客家妹，鍾佳濱則是國會第一名的立委，他們都是客家人的光榮。

鍾佳濱除了感謝各界過去對台灣客家文化的深耕發揚，也提及香港反送中讓我們深知民主的可貴，在本次區議員選舉民主派獲得壓倒性大勝，證明只有透過民主的選舉才能捍衛民主的體制。

進黨全國客家助講團總團長林光華、全國客家助講團副團長廖松雄、客家大隊長劉仕彩，以...
進黨全國客家助講團總團長林光華、全國客家助講團副團長廖松雄、客家大隊長劉仕彩，以及屏東多個客家社團、縣議員李世斌、長治鄉長古佳川等客籍人士，今天公開力挺客家籍的總統蔡英文、立委鍾佳濱連任，同時號召鄉親參與11月30日在內埔農會廣場舉辦的「護國保台」晚會。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣香港鍾佳濱

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