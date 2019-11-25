高雄燕巢居民反對肉品市場 農會努力尋求三贏

2019-11-25 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



高雄肉品公司（包括屠宰場）位在三民區民族路上，隨著這個地區住商集中，6年前高雄市前市長陳菊允諾當地居民遷走肉品公司，經營肉品公司的高雄地區農會即覓地遷移，好不容易找到燕巢區5.7公頃的台糖土地，但是燕巢區居民今天向副市長葉匡時陳情，反對肉品公司遷建燕巢，葉匡時表示會請農會與居民溝通。

燕巢區5里里長和居民代表今天拿著白布條到高雄市議會表達反對之意，也拿著有1167名居民簽署的陳情書，強烈反對肉品公司遷到燕巢，並說燕巢區有五所大學，是文教重鎮，肉品公司預定遷建的地點在燕巢果菜市場附近，居民不希望當地每天有很多載運豬隻、肉品的車輛進出，影響環境品質。

高雄地區農會理事長李清讚說，農會是配合市府政策遷建肉品市場，本來要與果菜公司一起遷到仁武，可是面積15公頃，市農會財力無法負擔，後來找到台糖位在燕巢的5.7公頃地，這個地點周邊是墳墓，距住家有相當的距離。

李清讚說，現在肉品市場和舊有的完全不一樣，會走科技化、零汙染，汙水、噪音、氣味 都會在建置時就裝置科技設備處理，從場外既聽不到屠宰的聲音，也不會聞到不好聞的氣味，這些都要經過環評檢視和環保檢查，農會光是設備建置費就要7、8億元；日後啟用，對當地居民就業也有幫助，場方可以優先進用當地居民。

燕巢區陳情的民眾「聽說」新的肉品公司將納目前高雄市、鳳山、岡山三大場於一處，但葉匡時、高雄市農業局和李清讚都強調無此事，因為鳳市和岡山肉品市 場分屬鳳山區農會、岡山區農會，與高雄地區農會無關。