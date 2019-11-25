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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

百人抗議屠宰場遷燕巢 副市長葉匡時允諾辦公聽會

2019-11-25 14:52中央社 高雄25日電

高雄市副市長葉匡時。 聯合報系資料照
高雄市副市長葉匡時。 聯合報系資料照
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近百名燕巢區居民不滿高雄肉品公司規劃要遷移到燕巢區，今天到市議會陳情反對「被當三等公民接收屠宰場」。副市長葉匡時允諾要求農會舉辦公聽會，做好環評並取得民意支持。

燕巢區鳳雄里長陳明發帶領近百名民眾持抗議布條陳情，反對屠宰場及肉品公司遷到燕巢區。他說，當地有多所大學，附近還有民宅，這個月初才知道屠宰場要遷到鳳龍段；抗議民眾批評黑箱作業，高喊「拒當三等公民」，促市府承諾燕巢人，不要將屠宰場及肉品公司設在燕巢。

葉匡時結束總質詢後接見抗議民眾，他說，高雄肉品公司由高雄地區農會經營，未來市府會退股不參與經營；不管肉品公司遷到那裡，市府會要求依規定辦公聽會、做環境影響評估及取得民意支持等，都是必要的程序。

葉匡時表示，目前位在三民區的肉品公司確實不適合，如在一定時間內無法搬遷，市府會收回土地，不希望業者再經營。

農業局長吳芳銘指出，近期農會將舉辦說明會，他會轉達抗議民眾的訴求，市府態度希望儘快回收三民區肉品公司現址土地。至於收回土地期程，吳芳銘並未透露。

高雄縣市合併後一共4處肉品公司外傳要合併經營，吳芳銘否認並澄清傳言不實。他強調，隨都市發展，位在三民區的肉品公司並不適合，希望藉遷移計畫解決問題。至於肉品公司遷到那裡，基於是經營者獨資，市府都予尊重。

農業局指出，位於三民區民族一路的高雄肉品運銷股份有限公司自民國55年經營至今，高市府擁有公司49%股權，並出租土地供經營使用。因為交通及污水因素評估不適原址經營，雖多次擬定遷移計畫，但都遭民意反對。擬規劃遷移地點在燕巢區鳳龍段，面積約5.7公頃，工程預計112年完工。

肉品葉匡時高雄市

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