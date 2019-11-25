高雄旗山、內門、田寮三區 明午起停水9小時

相關新聞
屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機2019-11-24 23:41
大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路2019-11-24 23:42
霧台鄉 拚年底公告生態景觀區2019-11-24 23:39
高雄獎少22萬 評審：削弱在地性2019-11-24 23:25
挑戰人生下半場／返鄉闢休閒農場 「時間留給家人」2019-11-24 23:20
遠哲科學趣味競賽南區賽中山大學登場 89隊發揮創意2019-11-24 23:05
立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤2019-11-24 19:22
衛武營藝文中心2020年節目早鳥票 12月1日啟售2019-11-24 18:48
「打狗鳳邑文學獎」高雄獎僅8萬 彭瑞金：恐減弱在地性2019-11-24 18:18
黃偉哲到屏東開講 批4年前某個政黨騙了民進黨2019-11-24 17:27
泰國移工報恩合建「石頭廟」 免費供餐20多年不中斷2019-11-24 17:13
高雄81氣爆台南維冠倒塌不缺席 徐金松獲「鳳凰獎」2019-11-24 17:06
要當眷村人要快！ 屏東勝利星村又有17幢開放進駐2019-11-24 14:10
影／保安堂供奉二戰沉艦亡靈逾一甲子 日人來台祭拜2019-11-24 10:38
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
熱門文章
法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？2019-11-24 15:20
要當眷村人要快！ 屏東勝利星村又有17幢開放進駐2019-11-24 14:10
家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子2019-11-24 19:38
「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍2019-11-24 18:47
韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台2019-11-24 20:34
韓國瑜蔡英文晚間尬場 國瑜夜市下午開賣大批韓粉到場2019-11-24 16:04
台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人2019-11-24 17:11
國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導2019-11-24 20:34
即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？2019-11-24 22:37
屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機2019-11-24 23:41
韓國東方舞名師台東表演 超強電力台下觀眾差點暴動2019-11-24 18:16
蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持2019-11-24 21:51
泰國移工報恩合建「石頭廟」 免費供餐20多年不中斷2019-11-24 17:13
大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路2019-11-24 23:42
雲林最西邊的村落飽受水患 張麗善：向水利署爭取改善2019-11-24 14:47
花蓮支持者盼韓國瑜站台 黃啟嘉競總成立大會宣布延期2019-11-24 17:27
首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛gogoro2019-11-24 17:15
300多歲茄苳染枝枯病奄奄一息 苗縣府搶救大作戰2019-11-24 14:16
韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨2019-11-24 19:27
台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動2019-11-25 11:24
張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案2019-11-24 21:58
黃偉哲到屏東開講 批4年前某個政黨騙了民進黨2019-11-24 17:27
影／朱立倫為輔選謝衣鳳拍唯美MV 推「太太會生氣」系列2019-11-24 17:41
政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本2019-11-25 09:06
故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷2019-11-24 22:39
新北修法 寄養家庭不受限65歲2019-11-25 00:37
蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求2019-11-24 20:35
許銘春新竹站台 批韓國瑜落跑市長不敢說自己是高雄人2019-11-24 18:06
開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血2019-11-25 11:52
走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品2019-11-24 22:09
台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品2019-11-25 11:41
立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業2019-11-24 18:15
退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友2019-11-25 11:49
老人家暴案上升 新北今年已1038件2019-11-24 20:47
立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤2019-11-24 19:22
從導護媽媽做到導護阿嬤 基隆67歲志工隊長：很開心2019-11-24 17:28
拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年2019-11-24 18:48
蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成2019-11-24 19:18
民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了2019-11-25 00:14
實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡2019-11-24 23:49
留言