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最新民調／蔡賴領先韓張29百分點 蔡英文最認同中華民國

高雄旗山、內門、田寮三區 明午起停水9小時

2019-11-25 13:52聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

台灣自來水公司26日進行玉井所高壓電氣設備檢驗，包括高市內門、旗山、田寮3區，明午12點起停水9小時，民眾要提早儲水備用。

台水公司表示，配合停水的範圍包括內門區金竹、溝坪、永興、永吉、永富、石坑、東埔、內門、內豐、光興、中埔、內東、觀亭、瑞山 、內南里；旗山區永和里（火路地區）、三協里（花旗社區）、大林里（溝坪路部分）；田寮區鹿埔、古亭里。

台水公司提醒，停水期間應關閉抽水機電源並慎防火警，剛恢復供水時請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管末或高地用戶如需到延遲供水情形，可打1910客服電話。

高雄內門、旗山、田寮3區，明午12點起停水9小時。記者王昭月／攝影
高雄內門、旗山、田寮3區，明午12點起停水9小時。記者王昭月／攝影
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停水

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