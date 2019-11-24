遠哲科學趣味競賽南區賽中山大學登場 89隊發揮創意

2019-11-24 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



第25屆遠哲科學趣味競賽南區賽今在中山大學體育館登場，今年南區共有89個隊伍參賽，主辦單位規畫了「漂浮飛行器」及「紙橋大力士」兩比賽項目，各高中組成隊伍無不絞盡腦汁突破瓶頸，並從中培養創意運用、實驗精神及團隊合作，最後由中山工商「南部橫著走、北部手會抖」隊獲大會獎第一名。

此外，新營高中「河馬俠」、「新東國中B」及中山工商「BMI48」同獲大會獎第二名；來自中山工商、土城高中、新營高中等三校共8隊伍同奪第三名。主辦單位表示，這12隊晉級隊伍將於12月29日在台北參加總錦標賽，爭取全國冠軍，且這幾年遠哲科學趣味競賽的總冠軍都是由高雄市隊伍獲得，勝算不小。

中山大學副校長蔡秀芬表示，遠哲科學趣味競賽從民國84年開辦以來已有20多年歷史，每年都吸引許多年輕學子組隊參賽，鼓勵學生動手做、激發創意，並養成合作解決問題的精神。中山大學長年投入科學教育，該校物理系更是從第5屆開始就年年承辦南區競賽，希望激發學科學的孩子們更多潛能。