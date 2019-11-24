7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



屏東縣「旭海觀音鼻自然保留區」（海線俗稱阿塱壹古道）畫設後，根據縣府統計，今年至本月底已達10萬人，而且未再傳出遊客違法情事。 圖／讀者提供 分享 facebook

霧台鄉畫設自然人文景觀區，主要參考「旭海觀音鼻自然保留區」（俗稱阿塱壹古道），2012年阿塱壹畫設之初，曾引起台東及屏東兩縣極大爭議，卻引爆古道探訪熱潮，7年多來已有逾40萬遊客造訪，創造上億商機，今年已沒有再傳出有遊客違法闖入情事。

台26線台東縣南田到屏東縣旭海貫通工程，長12公里，是台灣環島公路網最後一段缺口，2012年公告為自然保留區，依法不得開發，讓沿海最後一段環島公路夢碎，台東縣政府曾表達不滿，路線經過的屏東縣牡丹鄉和滿州鄉長也氣得跳腳，當時屏東前縣長曹啟鴻力挺生態並推動社區生態旅遊，主張貫通派只有咬牙吞下。

如今保留區依規定，遊客進入古道必須申請，每周不得超過2100人，每天保留80人給旭海社區，在涼爽秋冬的旺季，假日都額滿，今年至本月底造訪已達10萬人次，環保團體形容，阿塱壹古道的保留已成為成功案例。

牡丹鄉長潘壯志說，雖每天保留80人給旭海社區，但行程多是外地旅行社承辦，路過式的團進團出，對繁榮地方經濟效果有限；屏縣府表示，仍積極規畫引進資源，輔導在地提供餐飲和住宿服務留住遊客。

依屏縣府統計，7年多來已吸引逾40萬遊客造訪，加上交通接駁、餐飲等消費，迄今已創造逾億元商機。