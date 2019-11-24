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快訊／驚！南韓女星具荷拉在家身亡 警方調查死因中

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22聯合報 記者徐白櫻／即時報導

高雄市第二選區國民黨參選人黃韻涵今天推出網路影片，此次找來國民黨中常委連勝文助陣。黃韻涵與連勝文有減重的共通話題，黃減25公斤、連減27公斤。黃韻涵還秀出4年前與現在身材纖細的對比照，連勝文趣稱「一張是貂蟬、一張是楊貴妃」。

高市第二選區三人登記參選，分別為黃韻涵（國民黨）、邱志偉（民進黨）與李柏融（台灣維新）。現任立委邱志偉尋求連任，昨在岡山成立競選總部，今天沒休息，一早就前往阿公店水庫替「2019阿公店盃全國馬拉松」鳴槍開跑，另前往湖內區參加三侯國小校慶，以及前往興毅純道院向信眾拜票。邱表示，向來關心學校教育，任內成功爭取湖內文賢國小、梓官國小、岡山竹圍國小、和平國小、茄萣成功國小風雨球場等設備，致力提供學生及社區民眾安全、舒適又優質的運動環境

另一參選人黃韻涵今天下午在臉書公布「候選生活日記」，上次找來鴻海創辦人郭台銘陪同去蚵仔寮吃海產，這次則邀請連勝文談青年政策、減重等議題。

黃韻涵詢問連勝文對青年政策有何意見。連勝文表示，地方政府設置青年局可以在就業、創業、活動提供好機會；生活環境改善、交通改善、教育與醫療等層面超出地方政府青年局層次，需要中央立法委員出力。此外，傳統產業的轉型升級可以創造更多工作機會，最重要的一點是 「你必須走出台灣」。

兩人對話過程中，黃韻涵拿出4年前體重高峰80公斤時的照片。連勝文也說，他體重最重時達123公斤，很多人不相信他可以瘦快 27公斤，並說他的減肥方式是一般人減不起（要花很多錢）。連強調，千萬不要相信網路惡質抹黑，其實他從沒吃過一顆藥，他個人建議是去找專業營養師進行諮詢。

黃韻涵4年前舊照，體重最高峰為80公斤。圖／黃韻涵團隊提供
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民進黨立委參選人邱志偉（左三）今早替阿公店馬拉松賽事鳴槍起跑。圖／邱志偉團隊提供
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高市立委第二選區參選人黃韻涵（右）找來國民黨中常委連勝文（左）談青年政策，兩人的...
高市立委第二選區參選人黃韻涵（右）找來國民黨中常委連勝文（左）談青年政策，兩人的減重成果也都很驚人，黃公布減重25公斤的前後對比照片。圖／取自臉書
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民進黨籍立委邱志偉（右）尋求連任，平日勤跑基層拜票。圖／取自邱志偉臉書
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黃韻涵近照，比4年前瘦25公斤。圖／本報資料照
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連勝文青年國民黨

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