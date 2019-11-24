立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



高雄市第二選區國民黨參選人黃韻涵今天推出網路影片，此次找來國民黨中常委連勝文助陣。黃韻涵與連勝文有減重的共通話題，黃減25公斤、連減27公斤。黃韻涵還秀出4年前與現在身材纖細的對比照，連勝文趣稱「一張是貂蟬、一張是楊貴妃」。

高市第二選區三人登記參選，分別為黃韻涵（國民黨）、邱志偉（民進黨）與李柏融（台灣維新）。現任立委邱志偉尋求連任，昨在岡山成立競選總部，今天沒休息，一早就前往阿公店水庫替「2019阿公店盃全國馬拉松」鳴槍開跑，另前往湖內區參加三侯國小校慶，以及前往興毅純道院向信眾拜票。邱表示，向來關心學校教育，任內成功爭取湖內文賢國小、梓官國小、岡山竹圍國小、和平國小、茄萣成功國小風雨球場等設備，致力提供學生及社區民眾安全、舒適又優質的運動環境

另一參選人黃韻涵今天下午在臉書公布「候選生活日記」，上次找來鴻海創辦人郭台銘陪同去蚵仔寮吃海產，這次則邀請連勝文談青年政策、減重等議題。

黃韻涵詢問連勝文對青年政策有何意見。連勝文表示，地方政府設置青年局可以在就業、創業、活動提供好機會；生活環境改善、交通改善、教育與醫療等層面超出地方政府青年局層次，需要中央立法委員出力。此外，傳統產業的轉型升級可以創造更多工作機會，最重要的一點是 「你必須走出台灣」。