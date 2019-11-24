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「打狗鳳邑文學獎」高雄獎僅8萬 彭瑞金：恐減弱在地性

2019-11-24 18:18聯合報 記者蔡容喬／即時報導

「2019打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」今下午在高雄文學館舉辦，評審團代表彭瑞金表示，今年文學獎首度在各組設置高雄獎，但獎金也從過去的30萬元降至8萬元，「感覺上在地性意義減低了，高雄獎好像變成各組最後一名」，他向副市長葉匡時及文化局長林思伶喊話「請多為文學界爭取，讓參賽者寫作獲得實質鼓勵！」

葉匡時致詞時回應說，打狗鳳邑文學獎已有5千位以上作家參與，為高雄留下不少記憶、感情與想像，更讓高雄文學更豐富多元與包容，會請文化局回去想一下，是否明年起提供更多鼓勵。他表示，高雄除了鳳邑文學獎，還有青年文學獎，目前更規畫協助作家出版、創作的補助方法，讓願意書寫高雄者有更大發揮空間。

文化局表示，今年文學獎收件數共559件，參加者年紀從9歲到71歲，且30歲以下投稿者占了將近一半比例，獲獎者多為文壇新面孔，作品〈回到泵島〉、〈大探險家〉、〈旗津六號公園〉、〈曹公圳記事〉等，題材囊括高雄北漂青年、數字路名、尋常公園及歷史人物等，塑造出高雄獨一無二的文學視角。

獲得小說組高雄獎的〈回到泵島〉，作者蔡昇融任職媒體業，他表示，觀察周遭北漂友人的生活經歷，透過寫作呈現北漂青年離家後，與原生家庭產生的隔絕與疏離感，但最終也反映了對家的追尋與渴望。

彭瑞金表示，打狗鳳邑文學獎有5百多人參加，但只有16個獎項，平均得獎率不到百分之3，門檻很高，許多參加者都是成名作家，可說是文學界盛事，但總獎金僅124萬元，另一個縣市文學獎有6大類，總獎金卻高達3百萬元，「高雄市有很大的成長空間」，希望高雄市能提供更多資源，讓這些人寫作獲得實質鼓勵。

此外，彭瑞金也說，過去高雄獎是從各組挑一篇作品，再複選出最具高雄性的，給30萬元獎金，如果獲得首獎和高雄獎，就有50萬元獎金，但考量小說、新詩、福佬語詩、散文難以評比，今年才將獎項分散到4組，「不過高雄獎也好像變成各組最後一名，在地性因此減弱許多，希望高雄獎能再度成為各組第一名」。

「2019打狗鳳邑文學獎」評審團代表彭瑞金表示，今年文學獎首度在各組設置高雄獎，...
「2019打狗鳳邑文學獎」評審團代表彭瑞金表示，今年文學獎首度在各組設置高雄獎，但獎金也從過去的30萬元降至8萬元，「感覺上在地性意義減低了，高雄獎好像變成各組最後一名」，呼籲高雄要多給書寫高雄者實質鼓勵。記者蔡容喬／攝影
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「2019打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」今下午在高雄文學館舉行，由高雄市副市長葉匡時頒...
「2019打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」今下午在高雄文學館舉行，由高雄市副市長葉匡時頒獎給得獎者。記者蔡容喬／攝影
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「2019打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」今下午在高雄文學館舉行，共有16名得獎者從55...
「2019打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」今下午在高雄文學館舉行，共有16名得獎者從559件參賽作品中脫穎而出。記者蔡容喬／攝影
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