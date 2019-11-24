許銘春新竹站台 批韓國瑜落跑市長不敢說自己是高雄人

2019-11-24 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／即時報導



新竹市立委參選人鄭宏輝今天成立勞工後援會，勞動部長許銘春、民進黨黨團總召柯建銘及新竹市勞工團體到場支持，力挺鄭宏輝進入國會。勞動部長許銘春表示，自己身為高雄人，卻看到高雄市長當選後落跑，現在都不好意思再說自己是高雄人；並推出蔡政府政績表示，基本工資年年調漲，月薪已調整薪3次、時薪調整4次，她說明年月薪2萬3千8百元打破22K界線，時薪則在158元，都顯示對勞工的重視。

許銘春表示，鄭宏輝畢業於台大政治系畢業，就該是走這條路的人，而她是台大法律系，兩人是校友，她稱讚鄭宏輝是優秀人才，比對手地方歷練豐富。她說，來新竹前才在屏東站台，為了感謝勞工朋友相挺，她只要時間許可都會走完每一場，並提到這次選舉雖然目前民調高，但不能掉以輕心，鼓勵大家投票日踴躍出來投票，「投票率若低於7成，就會被當選了，因為韓粉95%都會出來投票」。

「過去我都說我是來自東港的高雄人，現在都拍謝說我是高雄人了」，許銘春說高雄有89萬人被韓國瑜騙走選票，現在高雄人後悔也來不及，但這也是最好的檢驗，顯示韓國瑜對高雄開出一大堆政見，現在卻落跑，「所以現在我都不說我是高雄人了，我都說是屏東人」，她說高雄人還有機會可以罷免韓國瑜，若罷免不成，韓只會再當4天市長，但如果韓當上總統，就沒有未來4年了。